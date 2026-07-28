Grifols eleva su beneficio un 28,2% hasta junio tras reducir los gastos operativos un 8,5%

Grifols logró reducir su deuda un 17% y ha refinanciado los vencimientos de deuda de 2027, mejorando la flexibilidad financiera y el perfil de su balance.

Todas las áreas de negocio registraron caídas en ingresos, siendo la división Diagnostic la más afectada con una reducción del 14,3%.

La facturación total de la compañía fue de 3.574 millones de euros, un 2,6% más a tipo de cambio constante, aunque cayó un 2,8% respecto al mismo periodo anterior.

Grifols incrementó su beneficio neto atribuido un 28,2% en el primer semestre, alcanzando 227 millones de euros tras reducir sus gastos operativos un 8,5%.

Grifols aumentó un 28,2% su beneficio neto atribuido en el primer semestre del año tras reducir los gastos operativos un 8,5% hasta los 746 millones de euros. El laboratorio catalán ganó 227 millones de euros frente a los 177 millones del mismo periodo de 2025.

Con todo, su beneficio consolidado registró un incremento del 17,3% en la comparativa interanual, hasta alcanzar los 271 millones de euros.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) registra una caída del 2,5% hasta los 854 millones de euros.

La compañía de hemoderivados logró una facturación de 3.574 millones de euros, un 2,6% más a tipo de cambio constante. Si se compara con el mismo periodo del ejercicio anterior, la cifra de negocios de la multinacional catalana registró una caída del 2,8%.

Por áreas de negocio, todas registraron caídas en comparación con los seis primeros meses del año anterior. De esta manera, Biopharma registró una merma del 0,2%, hasta los 3.148 millones de euros. Sin embargo, dicha división aumentó los ingresos a tipo de cambio constante entre enero y junio.

Tampoco se libró de la caída Diagnostic, cuyos ingresos se recortaron un 14,3% en los seis primeros meses del año, hasta los 284 millones de euros. Asimismo, Bio Supplies recortó su cifra de negocios un 27% entre enero y junio, hasta los 50 millones de euros.

Por regiones, la única que experimenta incrementos en la cifra de negocios en los seis primeros meses del ejercicio fue Europa con un ligero crecimiento del 0,9% hasta los 799 millones de euros. En EEUU y Canadá los ingresos de Grifols cayeron un 1,7% hasta los 2.058 millones.

En el resto del mundo, la facturación cayó un 9,5% hasta los 718 millones.

La compañía logró reducir su deuda un 17% hasta los 7.798 millones de euros al cierre de junio.

Recientemente, Grifols refinanció todos los vencimientos de deuda de 2027 para reforzar su flexibilidad financiera y el perfil de su balance.

Esto se debe a que la compañía, recientemente, ha refinanciado con éxito todos los vencimientos de deuda de 2027, en una operación que incluyó un 'Term Loan B' ampliado hasta un importe equivalente aproximado de 3.000 millones de euros.

Además, incluyó el incremento del compromiso de la línea de crédito revolving desde 938 millones de dólares hasta más de 2.000 millones de dólares, "con mejores condiciones de precio y mayores plazos de vencimiento, respaldados por una sólida demanda institucional y el apoyo de entidades financieras internacionales".

La compañía añade que, junto a la amortización parcial anticipada de 500 millones de euros del bono con vencimiento en 2030 y mayor coste financiero, estas actuaciones permitirán que los intereses en efectivo de 2026 se sitúen en línea o por debajo de los de 2025.

Asimismo, ha subrayado que no tiene vencimientos de deuda significativos hasta el cuarto trimestre de 2028 y mantiene una sólida posición de liquidez.