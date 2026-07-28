El Gobierno adjudica a Zaragoza la nueva sede de la Agencia de Salud Pública

La creación de la AESAP busca mejorar la capacidad de reacción frente a amenazas sanitarias, tras las debilidades evidenciadas durante la pandemia de Covid-19.

La agencia coordinará la vigilancia y respuesta ante emergencias sanitarias junto a las comunidades autónomas, con un equipo previsto de unos 300 empleados.

Ocho ciudades presentaron su candidatura para albergar la agencia, pero finalmente se ubicará en el Pabellón de Aragón de la Expo 2008 tras una inversión de 17 millones de euros para su adecuación.

Zaragoza ha sido elegida como sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), según anunció Pedro Sánchez.

Zaragoza será la ciudad que albergará la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Así lo ha anunciado Pedro Sánchez en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes que cierra la legislatura antes de las vacaciones.

"Creo que es un nuevo ejemplo de lo que significa apostar por la cohesión territorial en nuestro país", ha asegurado Sánchez, que ha dado la enhorabuena a los zaragozanos por esta decisión tomada.

A esta candidatura se presentaron ocho ciudades (Toledo, Granada, Barcelona, León, Zaragoza, Murcia, Oviedo y Lugo). Como ya contó este periódico, el Gobierno decidió retrasar la elección de la sede debido a que gran parte de los espacios propuestos por las regiones exigían obras "de calado o de adecuación técnica".

La nueva institución se ubicará, según la propuesta de la ciudad, en el Pabellón de Aragón de la Expo 2008. Se han tenido que invertir 17 millones para adecuar el edificio.

Igualmente, el ejecutivo regional ya anunció que cedería de manera provisional una serie de oficinas, ubicadas en la misma zona mientras se acometen las obras.

La sede trabajará en coordinación con las comunidades autónomas. Cabe recordar que en julio de 2025, se aprobó su creación en el Congreso con el objetivo de que el país mejore sus capacidades y esté preparado frente a amenazas sanitarias después de que las debilidades del sistema sanitario se evidenciaron tras el paso de la pandemia de Covid-19.

Entre sus principales funciones está la vigilancia de la salud pública y la evaluación y comunicación de todos los riesgos sanitarios y las actividades de planificación y respuesta ante emergencias sanitarias.

Ya tenemos la sede que albergará la Agencia Estatal de Salud Pública!!



Ocho candidaturas magníficas y unos criterios objetivos y concurrentes para designar a Zaragoza como la futura sede.



Somos un gobierno comprometido con la protección de la salud, la salud pública y la… — Mónica García (@Monica_Garcia_G) July 28, 2026

Así, se espera que entre en funcionamiento cuanto antes ya que debería haber empezado a desempeñar sus funciones en este primer semestre.

Zaragoza deberá estar conectada con una buena red de transporte público, tanto aéreo, ferroviario como de carretera. Y el espacio estará conformado por unos 300 empleados a medio plazo, con despachos, salas de reuniones y videoconferencias (capacidad de entre 10–60 personas), salón de actos (para más de 300), salas de prensa y formación, archivo, almacén y servidores.