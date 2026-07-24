SegurCaixa, Sanitas y Asisa lideran la facturación del sector: crecen un 10% frente al 6,9% de media del ramo de salud

Se prevé que el volumen de primas del ramo de salud aumente un 8% en 2026, impulsado por el encarecimiento de las pólizas y los costes del sector.

En 2025, el sector superó los 13.541 millones de euros en facturación y los 12,8 millones de asegurados.

La facturación de las aseguradoras de salud alcanzó los 7.251 millones de euros en el primer semestre de 2025.

SegurCaixa Adeslas, Sanitas y Asisa lideran el sector de seguros de salud, con un crecimiento del 10%, superando la media general del ramo.

Los seguros de salud no paran de cosechar éxitos. Dentro del mercado, la facturación de las aseguradoras de salud es la que ha experimentado un mayor crecimiento con un aumento del 6,91% en el primer semestre de 2025. En concreto, han alcanzado los 7.251 millones de euros.

SegurCaixa Adeslas, Sanitas y Asisa lideran el ramo de salud. De hecho, su ritmo de crecimiento (+10%) supera en más de tres puntos porcentuales la media del ramo de salud. Las tres compañías concentran el 60,2% de la cuota de mercado.

Así lo reflejan los recientes datos a cierre de junio de 2026 de ICEA recogidos por la patronal de los seguros, Unespa.

Las aseguradoras (SegurCaixa Adeslas y Asisa) que prestan atención en la Administración pública mantienen la tendencia ascendente de los meses anteriores.

De hecho, son las compañías que más crecen. Todo esto coincide con la firma del nuevo concierto de Muface 2025-2027 donde el Gobierno se comprometió a elevar las primas un 41,2% a lo largo de estos dos años.

SegurCaixa se mantiene en el top 1. Ha ganado 2.173 millones de euros hasta junio, lo que supone un aumento del 10,57% respecto al mismo periodo de 2025. Le sigue Sanitas con unos ingresos de 1.203 millones y un crecimiento del 9,39%.

Asisa (en tercera posición) ha obtenido una facturación de 989 millones de euros, un 10,12% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Sigue el ránking Mapfre que ha cerrado junio con un volumen de ingresos 462 millones de euros y un incremento del 3,19%. En quinto puesto está AXA Seguros que ha ganado 398 millones (un 6,57% más). Le sigue DKV. Tras su salida del nuevo concierto de Muface, la aseguradora ha anotado 361 millones (un 22,93% menos).

Se cuelan y completan la lista del top10 Fiatc (+7,29%), Cigna Life (+14,94%), Helvetica Caser (+7,99%) y Asistencia Sanitaria Colegial (+7,99%).

En términos generales, dentro del ramo de salud lo que más ha crecido ha sido la asistencia sanitaria con un ascenso del 7,34% frente al mismo periodo de 2025.

Por su parte, los ingresos por subsidios han experimentado un ligero crecimiento del 1% y los productos de reembolso un incremento del 3,68%.

Se prevé que la facturación se dispare en los próximos años por el incremento de los precios de las pólizas, según argumentó la Fundación IDIS en el Observatorio del Sector Sanitario Privado 2026.

Así, esta subida viene marcada por la inflación, el repunte de costes que afronta la sanidad privada o la inestabilidad geopolítica por los diversos conflictos internacionales (en Oriente Próximo).

Con todo, se estima que el volumen de primas del ramo de salud crecerá un 8% en 2026 con respecto al año anterior.

2025

El seguro de salud está viviendo un momento álgido donde la facturación ha alcanzado cifras récord. De hecho, el 2025 superó los 13.541 millones de euros y los 12,8 millones de asegurados.

Gran parte de este impulso viene dado por las aseguradoras que prestan atención en Muface que anotaron el 25,37% de esa subida.

Como ya contó este diario, el mutualismo administrativo (Mugeju, Isfas y Muface) dio un gran impulso, pasando de unos ingresos de 1.696 millones de euros en 2024 a 2.126 millones en 2025. Es decir, 430 millones más en un sólo año.

A estos, le siguen los seguros de salud privados con un aumento del 9,42% hasta los 10.129 millones de euros.