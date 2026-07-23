Rovi gana 84,4 millones en el primer semestre del año y eleva un 13% sus ingresos por la fabricación a terceros

El Ebitda aumentó un 85%, influido por la compra de una planta en Phoenix, aunque descontando ese efecto, el Ebitda cayó un 10%. Rovi cerró el semestre con caja neta positiva de 22,5 millones.

El producto Okedi aumentó sus ventas un 27%, mientras que la división de heparinas cayó un 4% debido a menores ventas internacionales de bemiparina.

Los ingresos totales crecieron un 13,2%, hasta los 357 millones de euros, impulsados por la división de fabricación a terceros, cuyas ventas subieron un 38%.

Rovi duplicó su beneficio neto en el primer semestre, alcanzando 84,4 millones de euros, un 113% más que en el mismo periodo del año anterior.

Rovi ha mejorado sus resultados financieros. El laboratorio farmacéutico obtuvo un beneficio neto de 84,47 millones de euros durante el primer semestre de este año, lo que representa un incremento del 113% respecto a los 39,7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía.

Los ingresos totales alcanzaron los 357 millones de euros, un 13,2% más interanual, mientras que los ingresos operativos se situaron en 344,2 millones de euros, tras crecer un 9,4%. Este incremento estuvo impulsado por la división de fabricación a terceros (CDMO), cuyas ventas aumentaron un 38% hasta alcanzar los 106,3 millones de euros.

Por su parte, el producto Okedi registró una cifra de ventas de 34 millones de euros, un 27% superior a la del primer semestre de 2025, mientras que las ventas de la división de heparinas cayeron un 4% hasta los 130,1 millones de euros debido a la menor contribución de las ventas internacionales de bemiparina.

Asimismo, el resultado bruto de explotación (Ebitda) aumentó un 85% hasta los 121,2 millones de euros. Un impacto en el que influyó la contabilización de una diferencia negativa en combinación de negocios (badwill) por importe de 62,4 millones de euros, derivada de la adquisición de la planta de fabricación en Phoenix (Arizona) a Bristol Myers Squibb consumada el 1 de abril de 2026.

Descontando el efecto del badwill, el Ebitda disminuyó un 10% hasta situarse en 58,8 millones de euros.

Rovi mantiene sus previsiones de ingresos operativos para 2026 y espera que aumenten entre la banda baja y la banda media de la primera decena (es decir, entre 0% y 10%), con respecto a 2025.

La compañía ha señalado que esta previsión está sujeta a diversos factores cuya evolución sigue resultando difícil de anticipar con precisión.

En el ámbito financiero, la sociedad cerró el periodo a 30 de junio de 2026 con una posición de caja neta de 22,5 millones de euros, frente a la deuda neta de 21,9 millones anotada a 31 de diciembre de 2025.

A su vez, los flujos netos de efectivo generados por las actividades de explotación se situaron en 94,3 millones de euros en los primeros seis meses del año, superando los 28 millones del mismo periodo de 2025.