La patronal llama al diálogo tras las concentraciones de los sindicatos por el desencuentro con el convenio de farmacias

La patronal subraya su voluntad de alcanzar un acuerdo que garantice la viabilidad de las farmacias y la continuidad del servicio sanitario.

El principal punto de fricción es el incremento salarial: FEFE propone una subida acumulada del 14%, mientras los sindicatos reclaman al menos un 16% en cuatro años y subidas retroactivas desde 2025.

La patronal FEFE insiste en resolver las diferencias mediante el diálogo en la mesa de negociación y defiende un convenio equilibrado para las más de 22.000 farmacias españolas.

Los sindicatos han realizado una nueva concentración por la falta de avances en la negociación del convenio de oficinas de farmacia.

Los sindicatos (UGT, CCOO, CIG y Fefane) afrontan este jueves una nueva concentración ante la ineficacia en la negociación por el convenio de oficinas de farmacia. De hecho, las organizaciones ya han amenazado con intensificar las movilizaciones si en septiembre la patronal, FEFE, no mueve ficha.

Mientras tanto, la patronal llama al diálogo por este desencuentro. "Las diferencias propias de una negociación colectiva deben resolverse donde corresponde: en la mesa de negociación", señalan en un comunicado.

FEFE ha participado en todas las reuniones celebradas desde el inicio del proceso, incluida la mediación desarrollada en el SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), "y seguirá acudiendo con la misma voluntad de diálogo y de acuerdo".

Por otro lado, han señalado que, a menudo, se desconoce que el convenio de oficinas de farmacia es un convenio de mínimos, cuya finalidad es establecer un marco básico de derechos y obligaciones aplicable a todas las oficinas de farmacia de España.

Precisamente por ese carácter, "la responsabilidad de quienes negociamos es especialmente relevante. No negociamos para una gran empresa ni para un grupo empresarial homogéneo, sino para más de 22.000 oficinas de farmacia con realidades muy diferentes: rurales, de barrio y urbanas, con uno o dos trabajadores o con plantillas más amplias. Y debe ser aplicable a todas ellas", indican desde la patronal.

La patronal indica que tiene el deber de defender un convenio equilibrado, que ajuste el marco laboral a la realidad económica y organizativa de un sector formado, en su inmensa mayoría, por pequeñas empresas sanitarias.

"Un convenio colectivo sólo cumple verdaderamente su función cuando sus condiciones pueden ser asumidas y aplicadas por todas las oficinas de farmacia, garantizando la estabilidad del empleo y la continuidad del servicio que prestan a la sociedad", aseguran.

Por ello, FEFE mantiene "intacta su voluntad de alcanzar un acuerdo".

"No hemos abandonado la negociación en ningún momento ni hemos renunciado al diálogo, y seguiremos trabajando con responsabilidad para que el nuevo convenio responda tanto a las legítimas expectativas de los trabajadores como a la realidad del sector al que representa", inciden.

Aun así, la patronal respeta la concentración convocada, "si bien estamos convencidos de que los grandes acuerdos se construyen en la mesa de negociación, mediante el diálogo y la responsabilidad compartida de quienes tenemos el deber de alcanzarlos"

"Nuestro objetivo no es ganar una negociación, sino alcanzar un convenio justo, equilibrado y sostenible, que fortalezca el empleo, garantice la viabilidad de las oficinas de farmacia y contribuya a preservar uno de los modelos sanitarios de mayor proximidad, confianza y reconocimiento de Europa", terminan.

Desencuentros

Por ahora, el principal punto de fricción son los salarios.

En la última propuesta de la patronal, proponía un incremento salarial acumulado del 14% durante la vigencia del convenio. Una medida que para los sindicatos es insuficiente.

Las organizaciones acusan a FEFE de proponer subidas retributivas "que incluso inicialmente estaban por debajo de los incrementos a cuenta contemplados en el convenio durante la ultraactividad del mismo".

Estas proponen, al menos, un aumento del 16% del salario en los cuatro años de vigencia del convenio.

Aparte, denuncian que la patronal se niega a abonar las subidas salariales con carácter retroactivo desde principios de 2025, fecha en la que debería haber entrado en vigor el nuevo convenio.