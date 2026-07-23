Las farmacéuticas denuncian una mayor carga fiscal por la nueva tasa a las ventas de medicamentos hospitalarios

La industria del genérico reclama mayor previsibilidad en precios y medidas que garanticen la sostenibilidad y el suministro seguro de medicamentos esenciales.

La reforma también incorpora mejoras, como la eliminación de descuentos obligatorios en nuevos medicamentos y el reconocimiento de la I+D en España.

Farmaindustria advierte que esta medida reducirá el margen de inversión en I+D y afectará la competitividad del sector en España.

La nueva ley del medicamento introduce una tasa del 2% sobre las ventas de medicamentos hospitalarios, ampliando la carga fiscal para las farmacéuticas.

La nueva ley del medicamento, aprobada el pasado martes en segunda vuelta, ha recibido opiniones de todo tipo. La industria farmacéutica aplaude esta reforma que actualiza el marco normativo vigente de 2015. Sin embargo, denuncia una mayor carga fiscal para el sector por la nueva tasa a las ventas de los medicamentos hospitalarios.

Se trata de un impuesto del 2% (incluido en la Disposición Adicional Sexta de la norma) que deben pagar las compañías en función del volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud (SNS). Hasta ahora, sólo estaban obligadas a abonar dicha tasa por los medicamentos dispensados en las oficinas de farmacia.

Así, la normativa establece que se podrán utilizar dichos fondos para mejorar el acceso del sistema a medicamentos de especial interés como es el caso de los fármacos huérfanos o de enfermedades raras.

Para la patronal, Farmaindustria, esta extensión de la devolución del 2% al ámbito hospitalario "supone un incremento estructural de la carga fiscal y parafiscal sobre el sector sin medidas de compensación equivalentes, lo que reducirá el margen para invertir en fabricación e I+D e impactará de forma negativa en la competitividad del sector en España".

Además, "el anuncio de nuevas aportaciones obligatorias para la industria y de contención de la inversión en innovación perjudicaría la capacidad de España de resultar atractiva para los inversores en un contexto de imposición de aranceles, presiones en los costes por el conflicto en Oriente Próximo o los enormes avances de China en materia de competitividad.

Por otro lado, en el ámbito de precios dinámicos la norma aún tiene mucho que mejorar.

Es cierto que se ha sustituido el modelo de precios seleccionados, como demandaba el sector. "No obstante, el sistema propuesto implica importantes bajadas de los precios de los fármacos. Todo ello sin tener en cuenta el impacto sobre el tejido industrial y la garantía de suministro del medicamento".

"Proteger la fabricación europea también en productos maduros refuerza la autonomía estratégica y ha de ser un elemento clave de la regulación de precios dinámicos", precisan.

La tramitación parlamentaria, según Farmaindustria, será decisiva para incidir en estos elementos y asegurar un entorno más predecible, competitivo y favorable a la inversión y a la innovación siempre en beneficio de los pacientes.

Con todo, la patronal incide en que esta reforma introduce elementos que aportan mayor previsibilidad y alineación con Europa y contiene medidas muy positivas para el sistema sanitario y para la industria, pero sobre todo para los pacientes.

Pone ejemplos, como es el caso del cumplimiento del plazo de precio y financiación de 180 días marcado por la directiva europea, e incluso el de 90 días para la financiación acelerada de medicamentos para enfermedades en las que no exista alternativa de tratamiento.

"Su correcta aplicación, unida a evaluaciones clínicas no duplicadas a nivel europeo y nacional, es clave para reducir los actuales retrasos medios de acceso y la variabilidad territorial en la disponibilidad de innovaciones", indican.

Para la patronal, el proyecto de ley incorpora importantes mejoras con respecto al texto inicial recogidas tras el trámite de audiencia e información pública. "Destacan aspectos positivos como la eliminación de los descuentos obligatorios para los nuevos medicamentos o el reconocimiento del valor de la I+D realizada en España", aseguran.

Genéricos

Por otro lado, la industria del genérico avisa que el nuevo texto "no resuelve la presión estructural y continuada a la baja sobre los precios de estos fármacos".

"Consideramos que todavía existe margen para reforzar aspectos relacionados con la previsibilidad del sistema de precios, la sostenibilidad económica de los genéricos, la seguridad de suministro y una mayor alineación con las nuevas políticas europeas de autonomía estratégica y resiliencia industrial", apuntan desde la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg).

Desde la patronal aclaran que la seguridad del suministro no depende únicamente de que existan fármacos autorizados, sino también de que existan condiciones económicas que permitan mantener su fabricación y comercialización de forma estable y sostenible en el tiempo.

Las políticas europeas más recientes reconocen expresamente esta realidad y avanzan hacia un modelo que integra objetivos sanitarios, industriales y estratégicos.

En cambio, Aeseg considera que España aún no ha conseguido alinearse del todo con la directiva europea.

"Mientras que Europa está evolucionando hacia una estrategia orientada a reforzar la autonomía estratégica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la capacidad industrial, la normativa española sólo se enfoca en los mecanismos de reducción de precios", denuncian.

"El reto consiste en encontrar un equilibrio que permita compatibilizar la sostenibilidad financiera del SNS con la viabilidad industrial de los medicamentos que garantizan su funcionamiento".

A pesar de esto, considera positivo que la normativa haya evolucionado a un sistema de precios dinámicos con el que se favorece la entrada de medicamentos genéricos tras la pérdida de exclusividad de los fármacos de referencia.

"Este enfoque resulta más compatible con la necesidad de fomentar una competencia gradual y ordenada, capaz de generar ahorros para el sistema sin comprometer de forma inmediata la sostenibilidad de los mercados", añaden.

Asimismo, valoran favorablemente la incorporación del concepto de "medicamento estratégico" (aquel indispensable para el sistema de salud y cuya cadena de suministro es vulnerable) y la posibilidad de que las autoridades sanitarias adopten medidas regulatorias y económicas específicas para garantizar la continuidad de suministro de aquellos fármacos esenciales.

"La experiencia reciente con determinados antibióticos y otros medicamentos maduros demuestra que la seguridad de suministro debe incorporarse como un objetivo central de la política farmacéutica", terminan.