Trump aplaza dos años el 'hachazo' arancelario del 200% a los medicamentos genéricos

Más de diez compañías ya han reducido precios para evitar los aranceles, mientras la política sobre medicamentos de marca no cambiará.

La medida busca que las farmacéuticas trasladen la producción de genéricos a Estados Unidos, con sanciones para quienes no lo hagan.

A partir de agosto de 2028, los genéricos tendrán un arancel del 100%, que subirá al 200% en 2029.

La Casa Blanca aplaza dos años la imposición de aranceles del 200% a los medicamentos genéricos importados.

La Casa Blanca aplaza dos años el hachazo arancelario del 200% a los medicamentos genéricos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la imposición de estas tasas no se empezará a aplicar hasta dentro de dos años.

A través de su red social Truth Social ha indicado que se trata de un plan escalonado. Se aplicarán aranceles del 100% a partir de agosto de 2028 y luego estos aumentarían al 200% en 2029.

"A partir del 1 de agosto de 2026, todos los medicamentos genéricos que se importen a Estados Unidos seguirán estando sujetos a un arancel del 0% durante un período de dos años, después de esto el arancel se incrementará al 100% durante un año y al 200% posteriormente", ha señalado.

Con todo, "esta medida se adopta con el fin de reubicar la producción de medicamentos genéricos, con sanciones para aquellas empresas que decidan no construir plantas y adquirir equipos dentro del plazo que se les ha concedido", ha precisado el mandatario republicano.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EEUU (FDA, por sus siglas en inglés), más del 90% de los medicamentos vendidos en el país son genéricos.

Cabe recordar que esta medida se enmarca dentro del plan Trump para presionar a las farmacéuticas.

Todo ello a través de su política de precios de medicamentos basada en el principio de la "nación más favorecida" para que bajen los precios hasta el nivel que se paga en otros países de renta alta.

Ya ha conseguido que más de diez compañías hayan reducido los precios de sus fármacos (Pfizer, AstraZeneca, Novo Nordisk y Lilly...). A cambio, los tratamientos de estas farmacéuticas no serán sometidos a aranceles.

De hecho, Trump firmó en abril un decreto por el que se imponen aranceles del 100% a los medicamentos de marca importados a EEUU, a menos que los fabricantes acepten los acuerdos del Gobierno sobre la fijación de precios o se comprometan a producir en el país.

Por último, la política sobre fármacos patentados, de marca o innovadores se mantendrá sin cambios, según Trump.