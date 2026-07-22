Mónica García no reiniciará la negociación del Estatuto Marco desde cero pese a las peticiones de las comunidades autónomas

Las regiones insisten en que la reforma del Estatuto Marco requiere amplios consensos institucionales y critican la falta de participación de la Comisión de Recursos Humanos del SNS en el proceso actual.

Las comunidades autónomas han solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad que reabra la negociación del Estatuto Marco, buscando mayor consenso y participación de todas las partes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que no reiniciará la negociación del Estatuto Marco desde cero, pese a las peticiones de las comunidades autónomas.

La guerra entre comunidades autónomas y Sanidad por el Estatuto Marco sigue viva. El Ministerio de Sanidad no reiniciará la negociación de la norma pese a las peticiones de las autonomías. Así lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) de este miércoles.

Las regiones han pedido, de nuevo, a través de una carta al Ministerio de Sanidad que después de no llegar a un acuerdo con todos los profesionales sanitarios es el momento de empezar de cero.

"Tras analizar la evolución de las negociaciones y la situación generada en los últimos meses, consideramos que el proceso no ha logrado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el Ministerio. La ausencia de un acuerdo amplio sobre una norma de esa trascendencia aconseja abrir una nueva etapa de diálogo", indican en el texto al que ha tenido acceso este diario.

Por ello, "solicitamos formalmente el reinicio de la negociación del Estatuto Marco desde el inicio con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del Sistema Nacional de Salud", precisan.

Por su parte, García ha incidido en que "no va a saltarse la ley de invadir ciertas competencias" en materia laboral que corresponder a las comunidades, "ni dejar en un cajón las negociaciones de todos estos años".

Además, "no voy a romper el acuerdo firmado en enero con los sindicatos sanitarios del ámbito. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas", ha precisado la ministra. "Nos han pedido suprimir los artículos de la jornada laboral y la eliminación de las guardias lo saquemos del texto y lo volvamos a negociar. Y esto justo son las reclamaciones de los médicos".

"Con una mano nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales y, con la otra, nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Lo volvemos a decir una vez más, son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros", ha concluido.

Demandas de las CCAA

Las regiones también han emitido un décalogo con su posicionamiento. En el texto, indican que comparten la necesidad de actualizar la norma para adaptarlo a la realidad. Pero, que la transcendencia de esta reforma exige que su "elaboración se fundamente en amplios consensos institucionales".

Consideran que el proceso seguido para la elaboración de las últimas versiones del anteproyecto no ha incorporado de forma suficiente los mecanismos ordinarios de coordinación previstos en el SNS.

"Resulta especialmente significativo que la Comisión de Recursos Humanos del SNS, órgano llamado a desempeñar un papel central en la definición de las políticas comunes, no haya participado con la intensidad de una reforma de esta naturaleza, sobre todo en la última reforma operada en el texto", añaden las autonomías.