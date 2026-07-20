El verano de 2026 será el primero sin una oleada de infecciones por Covid: "Ya no es como lo hemos conocido"

Expertos advierten que, aunque la situación es positiva, es necesario seguir vacunando a los grupos vulnerables y mantenerse alerta ante posibles repuntes futuros.

La tasa de ingresos hospitalarios por Covid también ha disminuido de forma notable respecto a años anteriores.

La caída drástica de casos se atribuye a la inmunidad híbrida, resultado de la combinación entre contagios previos y la vacunación masiva.

El verano de 2026 es el primero sin oleada de infecciones por Covid en España, con una incidencia mínima de 1,3 casos por cada 100.000 personas.

La Covid ha entrado en una nueva etapa. Tras los dos o tres primeros años de pandemia, el virus parecía haberse quedado relegado al verano, cuando ni la gripe ni otros virus respiratorios hacían acto de presencia. Pero este 2026, la situación ha cambiado.

En los últimos tres años era habitual ver a mucha gente con tos, dolor de garganta y fiebre, por así decirlo, fuera de temporada. Este 2026, sin embargo, no hemos vivido todavía ninguna oleada de Covid. Y, por lo que parece, es probable que no la veamos.

El último informe periódico sobre virus respiratorios del Instituto de Salud Carlos III, que corresponde a la semana de entre el 6 y el 12 de julio, arroja una tasa de 1,3 casos de Covid por cada 100.000 personas en España (la mayoría de ellos, niños menores de 5 años).

La cifra es francamente baja para un virus que causó estragos a inicios de esta década. De hecho, la tasa de gripes atendidas en atención primaria es más alta y eso que estamos fuera del invierno.

Por comparar, en 2025 la tasa de Covid fue de 12,5 casos por cada 100.000 habitantes, un número 10 veces mayor. Pero es que el año anterior por estas mismas fechas, había llegado hasta los 70 casos y estaba en plena fase descendente de la ola.

En 2023, a estas alturas, la ola estaba cogiendo fuerza: con 20,7 casos por cada 100.000 personas, llegaría a un pico de unos 90 casos en la segunda quincena de agosto.

Estas cifras son las que ofrece el sistema de vigilancia epidemiológica desde la atención primaria. Pero, si acudimos a lo que se ve en los hospitales, observamos algo similar: en la última semana se han producido 1 ingreso por Covid por cada millón de habitantes. En 2025 fue 1 por cada 100.000, y en 2024 hubo cuatro por cada 100.000.

Incidencia de Covid en atención primaria en las últimas cuatro temporadas Instituto de Salud Carlos III

La tendencia parece clara. Tras haber desplazado a la gripe y otros virus respiratorios al inicio de la pandemia, el SARS-CoV-2 se refugió en los meses de verano. En los últimos años, venía siendo habitual observar a nuestro alrededor cómo la gente se resfriaba a pesar de estar en los meses más cálidos.

Este año ya no es así. Lo más sorprendente es que, si miramos la curva de casos desde el inicio de este año, es casi plana. 2026 no ha tenido ninguna oleada de Covid-19.

"La sensación es que apenas se están dando casos de Covid este año", explica Gema Fernández Rivas, microbióloga en el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y portavoz de la Sociedad Española de Microbiología Clínica.

"En los últimos años había quedado clara la estacionalidad de la Covid y de la gripe". Esta, en invierno, y aquella, en verano. "Este año, la verdad es que no tenemos esa sensación", añade.

Inmunidad híbrida

La experta señala que la gran responsable de este verano sin Covid es la inmunidad híbrida: "La natural, por la infección, y la generada por las vacunas".

Nuestro sistema inmune ya reconoce a la perfección al SARS-CoV-2, a pesar del surgimiento de nuevas variantes, y está preparado para combatirlo.

En aquellas personas cuyo sistema inmune no es lo suficientemente fuerte, las vacunas están siendo un refuerzo esencial.

Estas circunstancias están teniendo un éxito tal que Fernández Rivas se atreve a hablar, por fin de "inmunidad de rebaño", la que protege a aquellas personas no vacunadas o cuyo sistema inmune es débil y previene de que el virus se extienda.

De hecho, se atreve a decir, aunque "con la boca pequeña", que el SARS-CoV-2 ya no supone una amenaza. "En principio, la Covid ya no es como la hemos conocido en 2020 o 2021. Y esto es gracias a la inmunidad híbrida".

Sin embargo, la microbióloga señala también otro aspecto: la escasez de pruebas que se realizan para detectar el virus puede dar una impresión de que los contagios son más bajos de lo que en realidad son.

"[Durante la pandemia] había días en que hacíamos hasta 7.000 PCR en mi laboratorio. Eso lo hace una fábrica, no un laboratorio de microbiología", dice.

Ahora ya no se hacen pruebas de forma tan frecuente, si bien esto ya pasaba en 2025 y aun así se vivió una oleada veraniega de Covid.

"No puede haber una sola explicación, pero sí es verdad que, al disminuir el número de PCR que se realizan, disminuye el número de casos que se detectan".

Si bien parece que el verano va a ser tranquilo, todavía es pronto para predecir la situación en otoño. "En Estados Unidos, en California, parece que ha habido un pequeño repunte, lo que quiere decir que esto también nos puede ocurrir a nosotros. Al final son estacionalidades y el hecho de que durante un año no haya habido olas o picos importantes no quiere decir que no puedan ocurrir otros años", comenta la experta.

Por eso, la experta recuerda que las vacunas frente a la Covid se siguen actualizando y que aquellos candidatos a recibir una (personas mayores o con enfermedades crónicas, individuos en situación de inmunosupresión y menores vulnerables) deben seguir inmunizándose con ellas.

"Las reinfecciones existen, las vacunas van a seguir actualizándose con el paso de los años y hay que mantener siempre las recomendaciones para evitar complicaciones e infecciones graves", concluye.