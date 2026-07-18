Las farmacéuticas apuestan por Europa en tiempos convulsos: se multiplica la producción a terceros frente a EEUU

España destaca como líder europeo en ensayos clínicos, pero enfrenta largos plazos para que los pacientes accedan a nuevos medicamentos.

Europa mantiene el liderazgo en fabricación de medicamentos biosimilares, aunque pierde peso en ensayos clínicos frente a China y Estados Unidos.

Los incentivos fiscales a la I+D en países como Irlanda y Alemania han impulsado la fabricación por contrato en Europa, mientras que en EEUU los créditos son menores.

La industria farmacéutica europea ha duplicado la subcontratación de producción de medicamentos frente a Estados Unidos, alcanzando el 50% en 2025.

La industria farmacéutica apuesta por Europa en tiempos convulsos tras las sucesivas tensiones geopolíticas (conflicto Irán, guerra Ucrania,...) y las continuas amenazas de aranceles por parte de la Administración Trump. Así, la producción a terceros (CDMO, por sus siglas en inglés) se ha multiplicado frente a la de Estados Unidos.

En 2025, el 50% de los nuevos medicamentos salieron de instalaciones europeas, duplicando casi su proporción en comparación con 2023.

Así lo señala un informe de la consultora GlobalData en el que se observa una gran brecha entre EEUU y Europa en la subcontratación de fabricación de nuevos fármacos en los últimos años. Una tendencia que se ha mantenido durante el primer semestre de 2026 y que según los analistas parece que va a mantenerse.

Por el contrario, la subcontratación a terceros ha sufrido un frenazo en EEUU. La producción se ha mantenido estática en el 18% desde 2024.

"A pesar de las fluctuaciones de la última década, incluyendo casos en los que las instalaciones americanas se acercaron a las proporciones de subcontratación europeas en 2018, 2021 y 2023, la UE ha mantenido su liderazgo de forma constante", precisa la consultora.

Europa lleva casi diez años siendo líder en CDMO. De hecho, en los últimos dos se ha producido un marcado cambio hacia las instalaciones europeas.

Para Katia Djebbar, analista farmacéutica de GlobalData, hay una razón detrás de esta brecha entre ambas regiones. Y es que los sistemas tributarios son un factor clave para el crecimiento de la fabricación por contrato en Europa.

Pone el ejemplo de Irlanda. Sus instalaciones representaron el 13 % de los contratos por CDMO en Europa, frente al 6 % registrado en 2024. Esto se ha producido porque el país aumentó su crédito fiscal para investigación y desarrollo (I+D) al 35 % en enero de 2026, convirtiéndose en una de las tasas más competitivas de Europa.

Alemania, por su parte, también ofrece un generoso crédito fiscal para I+D del 25 % al 35 %.

Por el contrario, Estados Unidos ofrece a las empresas un crédito simplificado alternativo más bajo: de entre el 6 % y el 14 % (en función del aumento del gasto en I+D).

"Políticas como los créditos fiscales para I+D constituyen una herramienta que los países pueden utilizar para incentivar a las CDMO a desarrollar técnicas y tecnologías de fabricación, y apoyar la expansión de instalaciones especializadas en territorio europeo", argumenta GlobalData.

Porcentaje de subcontratación de dosis de medicamentos innovadores y biosimilares de Estados Unidos y Europa Globaldata

En la industria de los medicamentos biosimilares se suele recurrir de manera frecuente a este tipo de modelos de negocio. Producir estos fármacos supone un proceso muy costoso, lo que empuja a las compañías a subcontratar la fabricación.

Celltrion, biofarmacéutica con sede en Corea del Sur y especializada en el desarrollo de medicamentos genéricos, subcontrató nueve contratos de fabricación de dosis a instalaciones europeas en 2025, frente a los siete de 2024. Esto refleja su dependencia de socios de fabricación europeos especializados.

Puntos débiles

A pesar de este gran avance, Europa todavía tiene varios puntos débiles: está perdiendo competitividad con respecto a China o Estados Unidos en el ámbito de los ensayos clínicos.

Por volumen, el número de ensayos clínicos ha aumentado un 38% entre 2018 y 2023 a nivel mundial (datos más recientes), pero el porcentaje de los que se realizan en Europa ha caído del 22% al 12%.

Los representantes del sector confían en que las nuevas normativas tanto europeas como nacionales ayuden a corregir este desequilibrio entre regiones.

Para Juan Yermo, director general de Farmaindustria, la Ley europea de Biotecnología, que se encuentra en fase de tramitación, ejercerá un papel fundamental en la innovación.

"Esta normativa potenciará y agilizará los ensayos clínicos nacionales, además aportará un marco estable a la industria y jugará muy bien con el certificado de patentes", señaló Yermo, durante su participación en el reciente curso de verano de la UCM organizado por Takeda sobre cómo atraer innovación.

España es el único país que se libra del descenso de los ensayos clínicos. Sigue siendo líder europeo, registrando así una tasa de crecimiento sostenido desde hace más de 10 años. No obstante, los medicamentos tardan más de 500 días desde que Europa da luz verde hasta que finalmente los pacientes los reciben.

Por eso, Yermo confía en que la nueva Ley del Medicamento -que se aprobara muy pronto en el Consejo de Ministros- ayude a reducir los tiempos y agilizar la llegada de fármacos innovadores.

Además, esto influye mucho en la inversión en nuestro país. "Si España es líder y resulta que tarda tanto tiempo en que el medicamento llegue a los pacientes, pues provoca que se pierda el apetito inversor", concluyó.