Sanidad confía la subida salarial de los MIR al ahorro de las horas de guardia

Los MIR valoran la mejora salarial, pero consideran insuficiente limitar solo las guardias sin aumentar el salario base ni dotar de más presupuesto específico.

Algunas comunidades autónomas dudan del ahorro previsto, ya que reducir guardias implica contratar a otros médicos para cubrirlas.

El aumento salarial de los MIR se financiará con el ahorro generado por la reducción de las horas de guardia, según el borrador del nuevo real decreto.

Sanidad limitará a cuatro las guardias mensuales de los médicos residentes, permitiendo una quinta si el residente la solicita por escrito.

Sanidad pondrá coto al número de guardias de los médicos en formación con un total de cuatro al mes (y se podrá realizar una más en el caso de que el residente lo solicite por escrito) además implementará un complemento retributivo de formación para aumentar su salario. Estas son algunas de las medidas que se incluyen en el nuevo real decreto (RD) en el que está trabajando el departamento y que se espera que en las próximas semanas pase por el Consejo de Ministros.

De esta manera, el equipo de Mónica García confía esa subida salarial al ahorro que se genere por reducir el número y las horas de guardia. Así lo especifica en el borrador del RD que sacó hace una semana a audiencia pública y que debatirá este mismo martes con las comunidades autónomas en la Comisión de Recursos Humanos (RRHH) del Sistema Nacional de Salud.

"En todas las comunidades la reducción de gasto asociada a las guardias supera el incremento de gasto derivado de la subida del complemento de grado, por ello se considera que el incremento de gasto puede financiarse con la reducción. De esta forma, el impacto presupuestario es positivo dado que el ahorro es mayor que el incremento de gasto", señala la memoria.

Una idea que, según algunas comunidades, "no puede ser posible". No se generará ahorro "porque al reducir el número [de horas] tú tienes que pagar a otro facultativo para cubrir esa guardia", precisan a este diario.

Con todo, el borrador calcula un incremento retributivo de 75,3 millones de euros y un ahorro de 140,1 millones por la reducción de guardias. Es decir que la reforma generaría un ahorro neto próximo a 65 millones anuales.

Otro punto importante es que se reconoce expresamente que los residentes no deben utilizarse para cubrir necesidades estructurales de personal.

No obstante, según fuentes conocedoras del asunto, persisten problemas importantes. Especialmente en "la ambigüedad" del artículo 5.7, sobre la ampliación de guardias y el retraso de la regulación de jornada hasta septiembre de 2027 (aunque la parte salarial se aplicaría desde el 1 de enero de 2027).

Incertidumbre jurídica

"Hay un aspecto del borrador que genera una importante incertidumbre jurídica y que se debe aclarar antes de que el texto se apruebe definitivamente", reclaman.

El artículo 5.5.c establece un límite de 68 horas mensuales de guardia, ampliable excepcionalmente a una quinta guardia por razones docentes y con consentimiento expreso del residente.

Sin embargo, el artículo 5.7 añade que las personas residentes podrán, bajo previo consentimiento, ampliar el límite máximo mensual de jornada de guardia, siempre que se respeten la jornada máxima semanal y los descansos, sin fijar un límite numérico concreto.

Para dichas fuentes, esto plantea una posible contradicción entre ambos artículos ya que uno fija un tope y el otro es más flexible.

"La redacción actual permite interpretaciones distintas y genera inseguridad jurídica", sostienen.

El texto se encuentra aún en audiencia pública y el proceso de alegaciones estará abierto hasta el próximo 22 de julio. A pesar de que el ministerio debata con las comunidades el borrador este martes, tendrá que mostrárselo de nuevo una vez haya pasado el correspondiente examen tras haber sufrido modificaciones.

El ministerio también tiene otra cita pendiente. Se reunirá con la Asociación MIR (AME) para seguir debatiendo todas las alegaciones presentadas por la organización. Así, comentarán uno de los grandes puntos en los que puede haber más desencuentros: los salarios.

El futuro real decreto incorpora una mejora salarial que, aunque valorada, los MIR creen que es insuficiente porque "limita las guardias pero no mejora el salario base", explicó su presidente, David Montes, a este diario hace unos días.

Tal y como está planteada la norma en estos momentos, la subida sería de un 12% "pero desde 2008 -fecha del inicio de la crisis económica- hemos perdido el 22% del salario".

"Valoramos positivamente que el borrador reconozca problemas históricos como el exceso de jornada, la falta de descanso, la necesidad de limitar las guardias, el registro horario o la protección de la salud mental. Pero creemos que sería un grave error presentar esta reforma como una transformación suficiente si no viene acompañada de una partida presupuestaria adicional, finalista y específica para la Formación Sanitaria Especializada (FSE)", precisan desde la AME.