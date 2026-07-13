Solo 1 de cada 5 españoles tiene cita en menos de 48h con el médico de familia: el resto espera 10 días de media

Aumenta el porcentaje de personas que dejan de tomar medicamentos por motivos económicos, pasando del 4,6% al 6,1% en un año.

La percepción del estado de salud empeora: solo el 67,5% considera que su salud es buena o muy buena, frente al 70,1% del año anterior.

El 84% de los usuarios valora positivamente la atención en Atención Primaria, destacando la confianza en el personal sanitario.

Solo el 21,8% de los españoles consigue cita con su médico de familia en menos de 48 horas; el resto espera una media de 10 días.

Siete de cada diez personas que acudieron al médico de familia dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS) tuvieron que esperar más de un día para ser atendidas al no encontrar cita disponible antes, con una demora media de 10,27 días, mientras que solo el 21,8% logró una consulta el mismo día o al día siguiente de solicitarla, según los datos de la primera oleada del 'Barómetro Sanitario 2026'.

El informe, elaborado por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), "refleja el alto nivel de utilización de los servicios sanitarios por parte de la población adulta en España".

El 84% de las personas usuarias de la Atención Primaria pública valoran positivamente la atención recibida. Los aspectos mejor puntuados son la confianza y seguridad que transmite el personal de enfermería, con 8,16 puntos sobre 10, y el personal médico, con 7,98 puntos.

Desde el Ministerio de Sanidad señalan que la Atención Primaria "continúa siendo la puerta de entrada principal al sistema sanitario". El 83,9% de la población adulta acudió a un médico de Atención Primaria en los últimos doce meses. De estas personas, el 94,7 por ciento fueron atendidas en la sanidad pública y el 5,3% por un médico privado.

Estos datos se desprenden de la encuesta realizada a 2.602 personas en marzo de 2026, y estos datos corresponden únicamente a la primera de las tres oleadas previstas para completar la muestra representativa del estudio, por lo que deben interpretarse como resultados provisionales.

La percepción del estado de salud de la población empeora ligeramente respecto al año anterior, según los datos de la primera oleada del 'Barómetro Sanitario 2026', elaborada por el Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El 67,5% de los ciudadanos considera que su salud es buena o muy buena frente al 70,1% registrado en el mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso de 2,6%.

En paralelo, aumenta del 29,8 al 32,3 el porcentaje de personas que califican su salud como regular, mala o muy mala, lo que supone un aumento de 2,5 puntos. Por el contrario, baja el porcentaje de población que declara tener alguna enfermedad o problema de salud crónico, del 52,2% en 2025 al 49,5% en 2026.

La percepción sobre las listas de espera empeora respecto al año anterior. El 38,3% de la población considera que este problema ha empeorado en los últimos doce meses, frente al 34,1% que lo señalaba en la primera oleada del Barómetro Sanitario 2025, lo que supone un aumento de 4,2 puntos porcentuales.

Dejar la medicación

En cambio, baja del 47,6 al 43,1 el porcentaje de ciudadanos que cree que la situación se mantiene igual, mientras que apenas varía la proporción que percibe una mejora, del 9,6 al 10%.

El porcentaje de personas que han dejado de tomar algún medicamento recetado por la sanidad pública por motivos económicos aumenta respecto al año anterior.

El 6,1% de la población asegura haber tenido este problema en los últimos doce meses, frente al 4,6% registrado en la primera oleada del Barómetro Sanitario 2025, lo que supone un incremento de 1,5 puntos porcentuales.

En sentido contrario, el porcentaje de ciudadanos que afirma no haber dejado de tomar medicamentos por este motivo baja del 93,1% al 91%.