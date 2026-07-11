Los médicos que dan las bajas, sobre el absentismo: "Actuamos con ética en beneficio del trabajador, somos víctimas"

Entre las causas del aumento del absentismo destacan la hipersensibilidad a la salud tras la Covid, malas condiciones laborales y retrasos en la sanidad pública.

Los médicos de Atención Primaria defienden que actúan con ética y en beneficio del trabajador, y consideran que también son víctimas del sistema.

Alrededor de 1,6 millones de personas faltan a su trabajo diariamente, y 1,2 millones lo hacen por baja médica.

El absentismo laboral por incapacidad temporal alcanza cifras récord en España, con un coste de miles de millones de euros al año.

El absentismo laboral por incapacidad temporal se ha convertido en un problema estructural crónico que bate récords históricos trimestre tras trimestre. Cuesta miles de millones de euros al año y supone un desafío sanitario de primer orden.

Alberto Núñez Feijoo, presidente del Partido Popular, ha llevado a la arena política este problema, que está causado mayoritariamente por bajas por incapacidad temporal, las más conocidas como bajas médicas.

Las dimensiones del fenómeno asustan. En torno a 1,6 millones de personas faltan a su puesto de trabajo todos los días. Y 1,2 millones de estos trabajadores lo hacen por una baja médica.

Por ello, Oído Clínico dedica un episodio a esta crisis. Y le da voz a aquellos que dan las bajas: los médicos de Atención Primaria.

Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), explica que "el absentismo va ligado a un problema de salud. La mayoría de los pacientes no desean estar de baja; lo que quieren es que se resuelva su problema lo más rápido posible y reincorporarse a la vida laboral".

"Nosotros actuamos con ética, siempre con ética y en beneficio del propio trabajador. Es indiscutible que habrá un porcentaje de picaresca o de fraude, pero desde luego lo que no podemos es considerarnos nosotros partícipes en ello. Más bien, también somos en parte víctimas", explica en los micrófonos de EL ESPAÑOL e Invertia.

Ve varios motivos para la epidemia de absentismo que sufre España.

"Después de la Covid hay una hipersensibilidad, tanto orgánica como emocional, a la salud, de forma que todos o un gran sector de la población lo que quiere es que le atienda con inmediatez", reflexiona Armenteros.

"Y la sensación de enfermedad se hace mucho más visible. Con lo que conlleva que, en algunos momentos, esta sensación de enfermedad tenga o parezca que tiene que tener la solución en una baja laboral", añade.

Y también están "las condiciones de trabajo, que en muchos de los lugares no son las adecuadas, y esto genera tanto trastornos orgánicos como trastornos emocionales de convivencia entre los propios trabajadores, que también da lugar a un gran número de bajas", añade.

Sin olvidarnos de los retrasos y las listas de espera en la sanidad pública en prácticamente todos los ámbitos. Pero sobre todo en pruebas diagnósticas, cirugías y rehabilitaciones. Todo esto condiciona la recuperación de los trabajadores.

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