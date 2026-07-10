Sanidad se compromete con los MIR a blindar las 4 guardias mensuales "sin que haya medidas punitivas"

La norma prevé una subida salarial del 12%, aunque los MIR consideran insuficiente la mejora porque sus sueldos siguen por debajo del nivel previo a 2008.

Se implantarán mecanismos de control y un registro horario para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de los MIR.

El futuro real decreto establecerá una jornada semanal máxima de 35 horas ordinarias y un total de 45 horas semanales de media, incluyendo guardias.

Sanidad acuerda con los MIR limitar a cuatro el número de guardias mensuales, permitiendo más solo con consentimiento expreso y revocable del residente.

El director general de Ordenación Profesional, Miguel Ángel Máñez, se ha reunido con representantes de los MIR para debatir sobre el futuro real decreto que actualizará sus condiciones laborales, y que salió la semana pasada a audiencia pública.

Esta primera reunión se ha centrado en los horarios de trabajo y los descansos, pero también en las formas de garantizar que se cumpla lo que estipule el futuro texto, que modificará el Real Decreto 1146/2006, una norma que tiene dos décadas de vigencia.

El nuevo texto incorpora varias demandas de los médicos residentes en lo relativo a las guardias. Establece un máximo de cuatro mensuales, que pueden ser más siempre y cuando el residente exprese su consentimiento por escrito.

Dicho consentimiento podrá ser revocable en cualquier momento, puntualiza David Montes, vicepresidente de la Asociación MIR España.

"Por primera vez se regulan las guardias a cuatro al mes, aunque se lucha por la eliminación progresiva", explica a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Se ha hablado de la opcionalidad de la quinta guardia, que sea siempre con consentimiento explícito, revocable y revisable por parte del residente, sin que luego pudieran existir medidas punitivas o que generen cierta discordancia entre la jefatura del servicio y el residente que no quiera hacer más de cuatro guardias".

Esto último es importante. Los residentes quieren que este derecho no quede en papel mojado, sino que se audite su cumplimiento.

"Vamos a pedir que se especifiquen los mecanismos [para el cumplimiento de los derechos del residente], qué tipo de controles se van a hacer y cómo se van a articular".

Registro de la jornada

Sanidad y representantes MIR también han hablado de la duración de las guardias (17 horas), del descanso obligatorio tras una y de la implantación de un registro horario efectivo para vigilar su cumplimiento.

El futuro real decreto establecerá una jornada ordinaria semanal no superior a las 35 horas y, en total (es decir, incluidas las guardias), no debería estar por encima de las 45 horas semanales de media a lo largo del año.

Por otro lado, el residente tendrá derecho a conocer la planificación de su jornada con dos meses de antelación. Estas cuestiones proporcionan seguridad y calidad al trabajo de los médicos en formación.

Montes reconoce a este periódico que las sensaciones tras esta primera reunión con Ordenación Profesional son "muy positivas. Hay una disposición clara por apostar por el diálogo y seguir trabajando de manera conjunta".

Quedan bastantes cosas en el tintero en las que es posible que haya más discrepancias.

Por ejemplo, en lo retributivo. El futuro real decreto incorpora una mejora salarial que, aunque valorada, los MIR creen que es insuficiente porque "limita las guardias pero no mejora el salario base".

Tal y como está planteada la norma en estos momentos, la subida sería de un 12% "pero desde 2008 hemos perdido el 22% del salario".

Se refiere a los recortes que el Gobierno central y comunidades autónomas establecieron en distintos conceptos (salario, precio de las guardias, pagas extraordinarias) tras la crisis económica de 2008-2010 y que, aunque se ha recuperado parte, los médicos denuncian que siguen estando por debajo del nivel retributivo previo a la recesión.

"Estas y otras cuestiones han quedado pendientes, pero tanto el Ministerio como nosotros nos hemos comprometido a seguir trabajando", señala David Montes.