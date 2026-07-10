Moderna cierra un contrato con Bruselas para el suministro de hasta 24 millones de dosis de su vacuna contra el VRS

Este es el segundo acuerdo marco conjunto entre Moderna y la Comisión Europea, tras el firmado para la vacuna frente a la COVID-19.

El contrato, gestionado por la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA), permitirá a seis países europeos acceder a la vacuna durante un periodo de hasta cuatro años.

Moderna ha firmado un acuerdo con la Comisión Europea para suministrar hasta 24 millones de dosis de su vacuna de ARNm contra el virus respiratorio sincitial (VRS), mResvia.

Moderna ha cerrado un acuerdo con la Comisión Europea para un contrato de adquisición conjunta de su vacuna de ARNm contra el virus respiratorio sincitial (VRS), mResvia

La compañía estadounidense ha sido adjudicataria de un acuerdo marco de contratación conjunta por parte de la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA, por sus siglas en inglés), dependiente de Bruselas.

El contrato con Bruselas recoge el suministro de hasta 24 millones de dosis de su vacuna de ARNm frente al VRS.

En virtud de este acuerdo, seis países participantes (Austria, Dinamarca, Irlanda, Luxemburgo, Noruega y Portugal) en el acuerdo marco podrán acceder a esta vacuna durante un periodo de hasta cuatro años.

En el marco de este pacto, los países participantes podrán adquirir mResvia mediante contratos individuales de suministro adaptados a sus "necesidades nacionales", según indica la farmacéutica en un comunicado. Sin embargo, no se han trasladado cifras económicas algunas sobre el contrato.

Este contrato supone el segundo acuerdo marco de contratación conjunta suscrito entre Moderna, la Comisión Europea y los países participantes, tras el acuerdo marco de adquisición conjunta (JPA, por sus siglas en inglés) para la vacuna frente a la COVID-19, reforzando así la preparación de Europa frente a las enfermedades infecciosas respiratorias.

“Tras nuestra colaboración durante la pandemia de COVID-19, este segundo acuerdo de contratación conjunta refleja nuestro compromiso compartido de proteger a las poblaciones vulnerables y reforzar la resiliencia de Europa frente a los virus respiratorios”, ha señalado Chantal Friebertshäuser, vicepresidenta sénior y directora general para Europa y Oriente Medio de Moderna.