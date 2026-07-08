Sanidad lleva al Interterritorial de este viernes la financiación extra de la Primaria y ampliar la cartera bucodental

El Pleno también discutirá la modificación de normativas sanitarias, la distribución de fondos para cuidados de enfermería y novedades en trasplantes y salud digital.

Se tratarán medidas para mejorar el diagnóstico y la asistencia sanitaria a pacientes con enfermedades raras y ELA, con 50 millones de euros del Plan de Recuperación.

Se impulsará la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental, destinando 60 millones de euros a las comunidades autónomas.

El Consejo Interterritorial de Sanidad abordará la financiación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, con más de 172 millones de euros.

El Ministerio de Sanidad ha convocado este viernes un nuevo Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) en el que se abordarán, entre otros asuntos, la financiación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental y el plazo de ejecución para mejorar el diagnóstico y la asistencia sanitaria a pacientes con enfermedades raras y esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Según indica el orden del día del Pleno del CISNS, al que ha tenido acceso Europa Press, el primer punto que se tratará será la propuesta de designación del representante de las comunidades autónomas para las reuniones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la Unión Europea.

Tras ello, se informará sobre varios proyectos normativos en tramitación, como la modificación de la Orden SND/682/2021, relativa a la declaración de medicamentos, productos y servicios sanitarios como bienes de contratación centralizada, así como sobre el proyecto de Real Decreto por el que se establecen requisitos sanitarios para la importación y exportación de material biológico.

También se informará sobre el anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, con el objetivo de mejorar las garantías de protección de estos colectivos, y sobre la modificación del Real Decreto 1718/2010, relativo a la receta médica y las órdenes de dispensación.

Por su parte, se votará la propuesta para la designación, redesignación y revocación de centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud. Además, se decidirá la inclusión de nuevas patologías en CSUR en el área de patología vascular.

Asimismo, se valorará el protocolo de coordinación y el modelo de relación entre los centros hospitalarios y las comunidades autónomas del Sistema Nacional de Salud en los tratamientos de alta complejidad (TAC), así como la creación del Diploma de Acreditación en el Área Funcional de Tutorización de Profesionales en Formación Sanitaria Especializada y la aprobación de la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia.

Igualmente, se abordará la distribución de fondos a las comunidades autónomas y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) para impulsar la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental, por un importe total de 60 millones de euros. También se someterá a votación la financiación del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, por un importe de más de 172 millones de euros, con cargo al presupuesto de gastos del Ministerio de Sanidad para el ejercicio presupuestario 2026.

Esclerosis lateral amiotrófica

De igual manera, se votará la distribución territorial y los criterios objetivos de reparto de los créditos destinados a la mejora del sistema de información del Sistema Nacional de Salud (SNS), por un importe de 2 millones de euros. Además, se evaluarán los criterios de reparto y la distribución territorial de los créditos para la financiación del Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería (MECE), por un importe total de 960.000 euros.

Por otra parte, se abordará la modificación del plazo de ejecución de las actuaciones destinadas a mejorar el diagnóstico y la asistencia sanitaria a pacientes con enfermedades raras y esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe total de 50 millones de euros. Del mismo modo, se modificará la distribución de fondos para la ampliación del catálogo de pruebas genéticas del programa GenES, también en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por un importe total de 46 millones de euros.

Posteriormente, se abordarán las compensaciones, deducciones o retenciones de los saldos netos definitivos de las liquidaciones del Fondo de Cohesión Sanitaria (FCS) y Fondo de Garantía Asistencial (FOGA) 2024 y 2025 a compensar entre las comunidades autónomas. Así como la constitución de unidades asociadas a los centros de trasplante pulmonar y de los requisitos para su creación en las comunidades autónomas.

Durante el Pleno también se informará sobre la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional de Salud (SNS) y sobre los Centros de Colecta de Alto Rendimiento de Referencia REDMO-ONT para la recogida de progenitores hematopoyéticos de sangre periférica de donantes voluntarios.

Por último, se informará sobre la convocatoria 2025-2026 de Identificación, Recogida y Difusión de Buenas Prácticas en el Sistema Nacional de Salud, así como sobre los manuales de evaluación de los equipos PROA.