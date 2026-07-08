Rotos todos los puentes entre patronal y sindicatos por el convenio de farmacias tras fracasar el SIMA

Los sindicatos preparan movilizaciones y campañas informativas en julio y septiembre ante el bloqueo en la negociación.

Las principales discrepancias giran en torno a salarios, jornadas y bajas por incapacidad temporal, con propuestas de subidas salariales enfrentadas.

El convenio de farmacias lleva más de año y medio caducado, afectando a 70.000 trabajadores en más de 22.000 establecimientos.

Fracasa la mediación del SIMA entre la patronal de farmacias (FEFE) y los sindicatos, sin avances tras tres reuniones.

Han sido tres las veces que la patronal de las oficinas de farmacia (FEFE) y los sindicatos que representan a los empleados (CCOO, UGT, CIG y Fefane) se han reunido con la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) y han salido igual: con las manos vacías.

Ambas partes se acusan mutuamente de intransigencia y de no aceptar las cesiones propuestas para llegar a un acuerdo.

Los trabajadores de los más de 22.000 establecimientos de farmacia de España llevan más de año y medio con un convenio caducado.

Las negociaciones comenzaron hace casi dos años y nada parece haberse movido desde entonces. Ha habido desencuentros en casi cada punto en que podía haberlo: jornadas, salarios, bajas por incapacidad temporal, guardias, etc.

Ante este bloqueo, las partes comenzaron una nueva andadura después de Semana Santa, con la intervención del SIMA. Se han reunido en tres ocasiones, la última de ellas la semana pasada, sin avances.

A estas alturas del verano, patronal y sindicatos han pospuesto la negociación hasta septiembre, para retomar con renovadas fuerzas las reivindicaciones expuestas.

Sin embargo, la sensación de paralización es tan intensa que los sindicatos se plantean otras estrategias.

Calendario de actuaciones

En un comunicado, anuncian que han preparado un calendario de actuaciones para ejercer medidas de presión que incluye una "intensa campaña informativa en los centros de trabajo", una concentración ante la sede de FEFE para el próximo 23 de julio y otras más en la segunda quincena de septiembre "en el caso de que FEFE no reconsidere su actitud para reanudar la negociación".

Los sindicatos acusan a la patronal de plantar subidas retributivas "que incluso inicialmente estaban por debajo de los incrementos a cuenta contemplados en el convenio durante la ultraactividad del mismo", que contemplan subidas salariales del 2% al haber crecido el PIB por encima del 1%.

CCOO, UGT, CIG y Fefane apuntan, además, que algunas de las propuestas presentadas por FEFE "empeoraban lo recogido en el propio convenio colectivo, como, por ejemplo, las compensaciones económicas durante las situaciones de IT [incapacidad temporal]".

Las retribuciones son uno de los principales puntos de fricción. Los sindicatos habían planteado un aumento del 16% en los cuatro años de vigencia del convenio, mientras que FEFE proponía un 14%, subida que la contraparte acusa de ser inferior a lo acordado en la negociación del anterior convenio: un promedio anual del 3,5% frente al 3,84%.

Los sindicatos apuntan que han aceptado "la posibilidad de incrementar la duración de la jornada diaria por encima de 9 horas, e incluso planteamos la opción de consultar ante nuestras bases la propuesta patronal de flexibilizar el descanso semanal a cambio de que la subida salarial fuese del 15,5%".

Esta subida se desglosaría en incrementos del 2% en 2025; del 3% en 2026, del 5,25% en 2027 y del 5,25% en 2028. Los representantes de los trabajadores valoran que el contexto socioeconómico actual es "sensiblemente mejor" que el del anterior convenio, con el que "hubo una pérdida de poder adquisitivo ocasionada por la congelación salarial que se registró durante la pandemia de la Covid".

Por su parte, FEFE, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles, acusa a los sindicatos de rechazar sus propuestas sin ofrecer otras que "permitiera avanzar hacia un acuerdo".

FEFE asegura haber presentado ya seis propuestas "completas, serias y vinculantes, todas ellas rechazadas", que incluían, además de la mencionada subida salarial, una reducción de 12 horas de la jornada ordinaria anual, una reducción del periodo de prueba, mejoras en los preavisos y una mayor flexibilidad en la organización de vacaciones, así como la acumulación de descansos.

El último convenio entró en vigor en diciembre de 2022, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese mismo año. Son 70.000 los trabajadores de las oficinas de farmacia a los que les afecta la norma.

Ambas partes manifiestan su disposición a negociar y a ceder en asuntos centrales para favorecer el acuerdo. Sin embargo, septiembre está a la vuelta de la esquina, y se cumplen dos años desde que comenzó este tira y afloja y la sensación es que las posturas están más alejadas que nunca.