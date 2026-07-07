Vertex compra Crinetics por su portfolio de endocrinología en una operación valorada en 8.750 millones de euros

La adquisición refuerza el portfolio de Vertex en endocrinología, alineándose con su estrategia de abordar enfermedades graves con necesidades no cubiertas.

Vertex pagará 85 dólares en efectivo por cada acción de Crinetics y financiará la compra con efectivo y deuda respaldada por Bank of America y Morgan Stanley.

La operación ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías.

Vertex adquiere Crinetics Pharmaceuticals por unos 8.750 millones de euros, equivalentes a 10.000 millones de dólares.

Vertex ha llegado a un acuerdo para la adquisición de Crinetics Pharmaceuticals, laboratorio centrado en el descubrimiento, desarrollo y comercialización de terapias innovadoras para enfermedades endocrinas, por aproximadamente 10.000 millones de dólares (8.750 millones de euros).

La transacción ya ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Vertex y Crinetics.

Se prevé que la adquisición quede cerrada en el tercer trimestre de 2026. Contempla el pago por parte de Vertex de 85 dólares en efectivo por cada acción de Crinetics, lo que representa un valor patrimonial aproximado de 10.000 millones de dólares.

Vertex prevé financiar la adquisición mediante una combinación de efectivo disponible y deuda, respaldada por una financiación puente de 4.500 millones de dólares (3.937 millones de euros) totalmente comprometida por Bank of America y Morgan Stanley Senior Funding.

"Crinetics encaja a la perfección con la estrategia de Vertex, gracias a su enfoque en enfermedades graves en mercados especializados con importantes necesidades no cubiertas, una biología humana causal bien comprendida y medicamentos potencialmente líderes en su clase que podrían brindar beneficios transformadores a los pacientes", declaró Reshma Kewalramani, consejera delegada y presidenta de Vertex.