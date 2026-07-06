Los fondos de inversión están de compras en España y su objetivo es la sanidad privada

Sectores como la reproducción asistida, el dental y el diagnóstico también atraen inversiones, ampliando el foco más allá de los grandes hospitales.

Grandes grupos hospitalarios como Quirón, Vithas y HM Hospitales descartan vender, mientras que otros como Viamed Salud o Imed Hospitales se mantienen en el radar de los fondos.

El crecimiento de la facturación y de los seguros de salud privados impulsa el interés inversor, aunque genera retos como listas de espera en algunas especialidades.

Los fondos de inversión están aumentando sus compras en el sector de la sanidad privada en España, con expectativas de grandes operaciones antes de mediados de 2027.

Los fondos de inversión están de compras en España. Y tienen el foco puesto en el sector de la sanidad privada.

Según indican fuentes del mercado, habrá al menos una gran operación, una compra relevante, entre lo que queda de 2026 y mediados de 2027.

Hace tiempo que los fondos de inversión sobrevuelan la asistencia sanitaria privada. De hecho, ya tienen una amplia presencia en España.

Sin embargo, lo que suena ahora es que una de estas carteras adquirirá plenamente uno de los actores del sector.

Hay varias razones para ello. Por un lado, las expectativas de crecimiento de la facturación de la sanidad privada. Las previsiones apuntan a aumentos superiores al 5% para los próximos años.

Esto está sustentado en los importantes incrementos del seguro de salud privado. Que, salvo catástrofe, seguirá creciendo en primas y usuarios.

Sin embargo, este crecimiento de clientes también está generando problemas entre los operadores hospitalarios.

No dan abasto para atender la demanda de los pacientes. Está sucediendo un fenómeno inaudito en la sanidad privada, que son las listas de espera en varias especialidades, tal y como reconocen las cúpulas de varias empresas del sector.

Este escenario está impulsando nuevos movimientos de concentración en la privada, ya habituales en los últimos años.

Grandes grupos como Quirón, Vithas o HM Hospitales encadenan adquisiciones para aumentar su red. O construyen sus propios centros para elevar su apuesta asistencial.

Sin embargo, tanto para adquirir como para construir, es necesario contar con financiación y liquidez. Y los fondos de inversión llegan a España con capacidad económica para ello.

¿Objetos de deseo?

¿Qué grupo hospitalario sería candidato a ser objeto de compra? Podemos tachar de la lista Quirón, dado que Fresenius (su propietario) ha descartado en varias ocasiones una posible venta.

También a Vithas, que sigue en fase de expansión, con un hospital nuevo en Barcelona. Además, la familia Gallardo (principal accionista de Almirall) adquirió el 100% de la empresa hace relativamente poco, en 2021.

Con HM Hospitales ocurre lo mismo. Sigue abriendo centros por toda España y Alejandro Abarca, CEO de la compañía, descarta que los Abarca den entrada a nuevos inversores. "No tenemos necesidad", aseguraba en una entrevista a este periódico.

En cambio, en el caso de Ribera sí que ha habido rumores. Mucho se especuló sobre la venta de la compañía, que pertenece a Vivalto Santé, durante el año pasado.

Pero Pablo Gallart, CEO de Ribera, acalló estos rumores en un evento de EL ESPAÑOL e Invertia. Y fuentes del mercado apuntan que no está previsto que la compañía cambie de manos.

Pero hay más objetos de deseo en la sanidad privada para los fondos. Está Viamed Salud, que pertenece al fondo Macquarie, o Imed Hospitales, muy presente en el Mediterráneo.

Tampoco hay que dejar fuera del foco otros sectores en los que se están moviendo importantes inversiones, como el de la reproducción asistida, el dental o el de diagnóstico. Habrá que estar atentos a los mercados.