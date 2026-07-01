Sanidad 'blinda' un máximo de 4 guardias al mes para los MIR, 17 horas continuadas de trabajo y 45 semanales en total de media

La reforma incluye medidas para prevenir riesgos psicosociales y garantiza descansos mínimos y planificación anticipada de las jornadas.

Mejoran los complementos retributivos para los residentes, con incrementos progresivos según el año de formación, y se mantiene el plus por atención continuada y residencia.

La jornada ordinaria no podrá superar las 35 horas semanales de media anual, y el total con guardias no excederá de 45 horas semanales de media.

Sanidad limita a un máximo de cuatro guardias mensuales y 17 horas continuadas de trabajo para los MIR, con excepciones justificadas y consentimiento expreso.

El Ministerio de Sanidad ha abierto a audiencia pública la reforma que limita las guardias de los MIR y otros residentes en Ciencias de la Salud, actualizando la norma que lleva vigente desde 2006.

En ella se establece un máximo general de cuatro guardias al mes y de 17 horas continuadas de trabajo, ya sea de la propia guardia o de la suma de la jornada ordinaria y una guardia consecutiva.

De forma excepcional, podrá añadirse una guardia más siempre que exista justificación docente y previo informe del servicio de prevención de riesgos laborales y de la comisión de docencia, así como con el consentimiento expreso del MIR, FIR o el residente que corresponda.

Además, la jornada ordinaria no podrá superar las 35 horas semanales de media anual, un máximo de 45 horas de promedio sumando las guardias, y se prohíbe la realización de la jornada ordinaria tras una guardia.

Los descansos entre jornadas serán de al menos 12 horas y, cada semana, 24 horas ininterrumpidas adicionales.

Si el descanso semanal no pudiera disfrutarse, deberá compensarse en un plazo máximo de 14 días.

También incorpora el derecho a conocer la planificación de la jornada con antelación y obliga a implantar sistemas de registro horario efectivos.

Complementos retributivos

En el proyecto también se establece que la actividad asistencial de los residentes deberá organizarse siempre teniendo en cuenta los objetivos de su programa formativo y las competencias que deben adquirir en cada especialidad.

En los casos de reducción de jornada por conciliación, cuidados u otras causas previstas legalmente, los centros deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar que la persona residente pueda completar todas las competencias previstas en su programa.

En cuanto al régimen retributivo, se mejora el complemento de grado de formación desde el primer curso. El porcentaje mínimo será del 10% en el primer año, 20% en el segundo, 30% en el tercero, 40% en el cuarto y 50% en el quinto, sin perjuicio de que se puedan acordar cuantías superiores.

También se mantiene el complemento de atención continuada para retribuir las guardias y otras actividades asistenciales fuera de la jornada ordinaria vinculadas al itinerario formativo, así como el plus de residencia en los territorios donde exista.

Aunque el texto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la actualización del régimen retributivo será aplicable a partir del 1 de enero de 2027 y la modificación de la jornada laboral lo será a partir del 1 de septiembre de dicho año.

La reforma planteada incorpora una disposición específica sobre riesgos psicosociales del personal en formación sanitaria especializada.

Las unidades docentes impulsarán espacios grupales de apoyo profesional y reflexión compartida para prevenir los riesgos psicosociales asociados a la formación y la práctica asistencial, y la participación en estas actividades contará como tiempo de formación.

Desde la Asociación MIR España valoran el avance del texto respecto al RD 1146/2006, sobre todo en lo relativo a las limitaciones de la jornada laboral y a los descansos.

También, respecto al primer borrador, se incorporan garantías importantes, como la que exige el consentimiento expreso para realizar una guardia adicional excepcional o las evaluaciones periódicas de riesgos psicosociales.

No obstante, en el apartado retributivo, aunque se mejora el complemento de formación, "desde AME consideramos que el incremento sigue siendo insuficiente".

La propuesta de la asociación es establecer unas retribuciones mínimas, sin guardias, de 30.000 euros brutos anuales para residentes de primer año, de 33.000 para los de segundo año, 36.000 para los de tercero, 39.000 para los de cuarto y 42.000 para los de quinto año.

La Asociación MIR España cree que el texto "supone un avance, pero no resuelve por completo la precariedad del residente" y presentará alegaciones durante el trámite de audiencia pública "para reforzar las garantías, mejorar las retribuciones y asegurar que estos derechos se cumplan realmente en todos los hospitales".