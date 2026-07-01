Linde adquiere Acail Gas para crecer en gases industriales y terapias respiratorias a domicilio en España y Portugal

Linde suministra gases industriales a sectores como sanidad, energía, alimentación y manufactura, y atiende a unos 30.000 pacientes de terapias respiratorias en Portugal.

La integración permitirá mejorar la fiabilidad del suministro y ofrecer mayor valor a los clientes de ambos países.

La operación refuerza la presencia de Linde en la península ibérica y mejora la capilaridad de su red de distribución.

Linde ha adquirido Acail Gas S.A., incluyendo su negocio de gases industriales en España y Portugal y terapias respiratorias domiciliarias en Portugal.

Linde ha anunciado la adquisición de Acail Gas S.A., incluyendo su negocio de gases industriales (en España y Portugal) y su actividad de terapias respiratorias domiciliarias (en Portugal).

En un comunicado, la multinacional de los gases industriales indica que la compra complementa sus actuales operaciones, ampliando su presencia en la península ibérica. No ha facilitado el coste de la adquisición.

El negocio de Linde en la Península incluye unidades de separación de aire, plantas de producción, centros de envasado y una amplia red de distribución, lo que permite garantizar un suministro fiable de gases industriales, medicinales y especiales.

Baltasar Palanca, director de la unidad de negocio de Linde Iberia, señala que esta adquisición "genera importantes sinergias y refuerza la capilaridad de la red de Linde en España y Portugal".

Al integrar las operaciones de Acail "con las capacidades de Linde, mejoraremos la fiabilidad del suministro y ofreceremos un mayor valor a nuestros clientes en toda la región", ha asegurado.

La multinacional de los gases industriales está presente en España desde 1907, y en Portugal desde 1946.

En 2024, tuvo unas ventas de 33.000 millones de dólares a nivel mundial.

En nuestro país, suministra gases industriales a sectores como la sanidad, la energía, la industria manufacturera, la alimentación y las bebidas.

Además, desarrolla soluciones centradas en terapias respiratorias, atendiendo a unos 30.000 pacientes en Portugal.