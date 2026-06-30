La renovación del convenio de farmacias sigue estancada: la patronal acusa a los sindicatos de rechazar ya seis propuestas

Más de 70.000 trabajadores están afectados por la falta de acuerdo, tras casi dos años de negociaciones y tres reuniones de mediación sin éxito.

Los sindicatos exigen una subida salarial del 16% en cuatro años y piden que sea retroactiva desde 2025, punto que la patronal rechaza.

La patronal FEFE ha presentado seis propuestas, incluyendo un aumento salarial del 14% y mejoras laborales, todas rechazadas por los sindicatos.

La negociación del XXVI Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia sigue estancada tras una nueva reunión sin acuerdo entre patronal y sindicatos.

El XXVI Convenio Colectivo de Oficinas de Farmacia sigue estancado después de una nueva reunión infructuosa entre patronal y sindicatos.

Ambas partes acudieron al SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) este martes pero salieron igual que las veces anteriores: de vacío.

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) acusa a los sindicatos (CCOO, UGT, CIG y Fefane) de rechazar la propuesta de los empresarios sin ofrecer una contrapropuesta "que permitiera avanzar hacia un acuerdo, sino nuevos planteamientos para continuar la negociación".

En un comunicado, FEFE señala que ha presentado "seis propuestas completas, serias y vinculantes, todas ellas rechazadas".

La última de ellas incorporaba, a su modo de ver, "mejoras relevantes para los trabajadores", como un incremento salarial nominal acumulado del 14% durante la vigencia del convenio, una reducción de 12 horas de la jornada ordinaria anual, la reducción del periodo de prueba, mejoras en los preavisos y una mayor flexibilidad en la organización de vacaciones y la acumulación de descansos.

Diferencias salariales

La patronal "mantiene su compromiso con la negociación y con la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de farmacia, pero considera que alcanzar un acuerdo exige voluntad negociadora por ambas partes".

Los sindicatos han pedido un incremento del 16% a lo largo de los cuatro años de vigencia del convenio, cifra por encima de lo ofrecido por FEFE.

Esta, además, se niega a abonar las subidas salariales con carácter retroactivo desde principios de 2025, fecha en que debería haber entrado en vigencia el nuevo convenio.

Sindicatos y patronal llevan negociando el nuevo convenio casi dos años. Son más de 70.000 los trabajadores vinculados a la norma, cuyo último convenio se hizo vigente en diciembre de 2022 (con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese mismo año).

El pasado abril, tras acusar a la patronal de "bloqueo", los sindicatos solicitaron la mediación administrativa del SIMA. Han sido ya tres reuniones las mediadas por este organismo sin alcanzar todavía ningún acuerdo.