La estrategia de DKV antes de cambiar de nombre: compras, grandes fichajes y cerrar oficinas sin despidos

La compañía prioriza el valor y la eficiencia sobre el volumen, buscando mantener el liderazgo y la notoriedad en el sector asegurador de salud en un entorno sanitario en transformación.

DKV refuerza su estrategia con la incorporación de directivos provenientes de la competencia y la implantación acelerada de inteligencia artificial, enfocándose en la recapacitación de sus empleados.

La aseguradora planea cambiar su nombre a Ergo DKV en 2027 como parte de una transición hacia la marca global Ergo del grupo Munich Re.

DKV apuesta por el crecimiento en España mediante compras, fichajes de talento y cierre de oficinas vinculadas a Muface, sin reducción de plantilla.

"Queremos invertir en el mercado español y estamos en una posición donde nos encantaría comprar, si bien es cierto que en el mercado español todo el mundo quiere comprar".

Con estas palabras, el CEO de DKV, Fernando Campos, reafirma que la estrategia de la compañía de Ergo International, la empresa alemana a la que pertenece, en España no pasa por venderla sino por apostar fuerte por ella.

"Sé que después de la salida de Muface y dejar de prestar servicios a empresas como Alliance y Línea Directa, había rumores de que yo vine para dejar la compañía lista para venderla".

Sin embargo, Campos (que se incorporó desde Aon en 2024 tras la jubilación de Josep Santacreu, que lideró la compañía durante 25 años) ha asegurado que la rama española del gigante asegurador está fuerte y quiere seguir creciendo y ser más relevante para la matriz.

"Cualquier oportunidad que surja la vamos a analizar con muchísimo detalle", pero solo en las ramas de salud (el 90% de su negocio), decesos y salud, donde operan ya.

Otro tipo de adquisiciones no se descartan si tienen que ver con áreas donde Ergo es fuerte.

De aquí a final de la década se avecinan cambios importantes para la compañía. En octubre de 2027, pasará a llamarse Ergo DKV para acostumbrar a sus clientes a su nombre definitivo: Ergo, al igual que todo el negocio asegurador directo de Munich Re, el gigante del reaseguro a la que pertenece.

Sin reducciones en la plantilla

En 2025, la compañía alcanzó los 945 millones de euros en primas y un beneficio neto de 54,6 millones de euros, 40 más que el año anterior y un 20% más que la media histórica.

Era el primer año de DKV fuera de Muface, decisión de la que no se arrepienten. De hecho, aunque en su estrategia de crecimiento no buscan reducir su plantilla, sí que cerrarán aquellas oficinas en las que Muface era el único negocio.

"No prevemos caída de empleo, pero sí recapacitación", ha afirmado Campos durante un encuentro con la prensa para explicar la nueva estrategia de Ergo.

Esta declaración gana relevancia cuando la inteligencia artificial será la gran apuesta de la aseguradora, que busca implantarla de forma más rápida y profunda que el resto de competidores.

"No somos los más grandes pero sí los más rápidos en implantar la IA", ha destacado Campos, que ve la herramienta desde un punto de vista "humanista".

Mientras que el miedo a la pérdida de empleos por la IA es generalizado en muchas compañías, el CEO de DKV señala que esta "no va a quitarle el trabajo a la gente, pero sí a sustituir tareas de bajo valor".

Eso sí, "quien no se adapte, va a tener un problema". La aseguradora tiene un programa de recapacitación que pretende facilitar esa adaptación para generar valor en sus empleados.

No solo se trata de preservar puestos de trabajo. DKV ha estado fichando talento en la competencia, "estamos contratando equipo para reforzar la marca" para tener una empresa "más enfocada, eficiente y preparada".

Recientemente, ha incorporado a Christian Garriga, que ha sido gerente de varios centros con Quirón y ha sido director asistencial de Blue Healthcare, como director médico corporativo, y a Javier Atrio, ex de Sanitas, donde ocupaba la dirección asistencial regional Sur y la de Gestión de la Información, como responsable de estrategia de Salud y Control de Negocio.

A estos se unen las contrataciones de Javier Savin, hasta hace poco responsable nacional de asistencia sanitaria y suscripción en salud de AXA, como director de alianzas y grandes cuentas de la dirección territorial Este y Norte de la compañía; y la de Ramón Pérez Goicoechea, Chief Commercial Officer en Aon Health Solutions, como director de Colectivos y Alianzas.

Mucho más que un logo

En su encuentro con la prensa, Campos ha destacado el impulso que busca dar a la aseguradora, con un ambicioso plan de comunicación para facilitar la transición desde DKV a Ergo, si bien no ha ofrecido detalles sobre su coste o la duración de esa transición durante la cual la compañía combinará ambas marcas en Ergo DKV.

En ese plan, no descarta patrocinios deportivos, como tiene la propia Ergo y como también tuvo en su momento con el equipo de baloncesto DKV Joventut, pero es una propuesta "que tendrán que analizar detenidamente".

El directivo es consciente de que la marca, en las aseguradoras de salud, es mucho más que un logo, y que la competencia tiene marcas muy consolidadas.

Y, además, en un momento en que la sanidad, "entendida como el conjunto de la pública y la privada, está en una clara disrupción, y nosotros queremos ser un jugador clave en el cambio".

Campos lo tiene claro. "Queremos crecer más, ganar notoriedad y crear sinergias", pero con una visión definida. "Preferimos valor a volumen: se puede ser líder sin ser los más grandes".