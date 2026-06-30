El 56% de los españoles busca consejos de salud mental en la IA y el 34% la prefiere a los profesionales

El 33% de los españoles considera que sufre algún problema de salud mental, siete puntos más que hace tres años.

Un 33% de españoles prioriza la IA sobre las relaciones personales para hablar de salud mental y un 31% ha seguido recomendaciones dañinas.

Las principales razones para usar IA en salud mental son gestionar el bienestar propio (48%), ayudar a otros (40%) y mejorar la comunicación (39%).

El 56% de los españoles usa plataformas de IA para cuestiones de salud mental y el 34% confía más en ellas que en profesionales.

El 56% de los españoles utiliza plataformas de IA para cuestiones de salud mental y, de ellos, el 34% reconoce que confía más en ellas que en los propios profesionales de la salud mental.

Así lo refleja el 'VI Informe Mundial de Salud Mental' del Grupo AXA, realizado a unas 19.000 personas de 18 países.

Nuestro país está por debajo de la media mundial (63%, con China a la cabeza, con el 88%) y de otros países europeos como Irlanda (61%) e Italia (58%), si bien está por encima de Alemania (50%), Francia (47%) o Reino Unido (46%).

Salud mental de los españoles, de mejor (floreciendo) a peor (luchando). Fundación AXA

En el caso de los españoles, las principales intenciones a la hora de usar estas herramientas son gestionar la propia salud mental personal (48%), buscar consejos sobre cómo ayudar a otros (40%) y obtener orientación sobre cómo comunicarse y expresar sus preocupaciones (39%).

Con todo, el porcentaje de personas que reconoce utilizar la IA para cuestiones que tienen que ver con la salud mental de forma regular es inferior: el 19%, cifra que aumenta en las franjas de edad de entre 18 y 44 años, con un pico (36%) entre los 25 y los 34.

De las personas que la utilizan, el 55% reconoce sentirse satisfecho con los consejos proporcionados por las plataformas.

El informe identifica ciertos riesgos: el 40% aplica casi siempre los consejos que ofrece la IA, el 37% la ha convertido en un gran apoyo y tiene difícil dejar de depender de ella, y el 34% confía más en esta herramienta que en los profesionales de salud mental.

Además, el 33% prioriza las herramientas de IA a las relaciones interpersonales para hablar de salud mental, y 31% reconoce que algunas recomendaciones que han obtenido de estas plataformas le han llevado a recurrir a comportamientos dañinos.

Pedro Rodríguez, vocal de la junta directiva del Consejo General de Psicólogos, ha explicado, en la presentación del informe, que es importante contrastar las informaciones ofrecidas por estas herramientas con el profesional que corresponda.

"Soy partidario de consultar a la IA, pero esta tendría que seleccionar bien las fuentes, ya sea procedentes de sociedades científicas o de libros sobre los que haya un consenso" y que estén actualizados.

Advierte que estas plataformas están "atravesadas por sesgos", por lo que es importante no quedarse solo en ellas. "La IA es artificial pero no sabemos si suficientemente inteligente".

Uno de cada tres españoles tiene problemas

El porcentaje de españoles que considera sufrir algún tipo de problema de salud mental es del 33%. En tres años, ha crecido nada menos que 7 puntos porcentuales: es decir, que si en la encuesta de 2023 eran uno de cada cuatro, ahora son uno de cada tres.

La media europea se sitúa en el 31% y solo tres países del continente superan a nuestro país: Reino Unido, Irlanda y Turquía.

Los factores que mayor impacto negativo están teniendo en la salud mental de los españoles son la incertidumbre sobre el futuro en un mundo que cambia rápidamente (52%), la inestabilidad financiera e inseguridad laboral (51%) y el malestar social y político (45%).

El informe de AXA clasifica el estado de la salud mental de la población mundial en cuatro niveles, de mejor a peor: floreciente, bien-tirando, languideciendo y luchando.

En el último año, el porcentaje de personas con una óptima salud mental es del 23%, dos puntos menos que el año anterior, mientras que el de aquellos que dicen estar 'languideciendo' ha aumentado del 29% al 32%.

Más estables son los porcentajes de aquellos que están bien, sin más ('tirando'), que pasa del 32% al 31% y los que consideran estar 'luchando' por su salud mental, que se mantiene en el 14%.