Bruselas investiga al fabricante de la ortodoncia transparente Invisalign por posibles prácticas monopolísticas

Align Technology podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de su facturación mundial si se confirma el abuso.

La investigación es la primera de la Comisión en el sector de productos sanitarios por presuntas prácticas anticompetitivas.

Bruselas sospecha que la empresa obliga a los dentistas a comprar sus escáneres iTero para poder adquirir los alineadores Invisalign.

La Comisión Europea investiga a Align Technology por posible abuso de posición dominante en el mercado de la ortodoncia transparente.

La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación formal antimonopolio contra la estadounidense Align Technology por un posible abuso de posición dominante. Bruselas sospecha que la empresa obligó de facto a los dentistas a adquirir sus escáneres intraorales iTero si querían pedir los alineadores dentales transparentes que comercializa bajo la marca Invisalign en el espacio económico europeo.

La investigación, iniciada tras la denuncia de un competidor, es la primera que el Ejecutivo comunitario abre en el sector de los productos sanitarios por posibles prácticas anticompetitivas. Si concluye que la empresa abusó de su posición dominante, la Comisión podría imponerle una multa multimillonaria de hasta el 10% de su facturación mundial, además de obligarla a poner fin a las prácticas consideradas ilegales.

"Los alineadores transparentes han transformado la atención ortodóncica para millones de europeos, ofreciendo una solución discreta e innovadora a pacientes de todas las edades. La investigación que hoy inicia la Comisión pone de manifiesto nuestro compromiso de preservar mercados justos que funcionen para todos, también en el ámbito de la asistencia sanitaria", ha dicho la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

Align Technology, con sede en Estados Unidos, es una empresa global de dispositivos médicos especializada en dos productos principales. En primer lugar, los alineadores transparentes comercializados bajo la marca Invisalign, que son férulas dentales removibles y personalizadas, fabricadas en plástico transparente, diseñadas para corregir la alineación de los dientes.

Hasta 2017, Invisalign disfrutó de un cuasi monopolio en este mercado gracias a la protección de sus patentes. En segundo lugar, Align Technology también comercializa los escáneres intraorales iTero, utilizados por los profesionales de la odontología para generar un escaneo digital tridimensional de los dientes y maxilares de los pacientes.

Los escáneres intraorales constituyen el punto de entrada digital al mercado de los alineadores transparentes. Las imágenes digitales que generan se utilizan tanto para tratamientos de ortodoncia, como los alineadores transparentes, como para tratamientos restauradores, como coronas e implantes. En la práctica, permiten a los odontólogos realizar pedidos de alineadores transparentes.

La investigación de Bruselas se centra en la estrategia de interoperabilidad restrictiva de Align Technology, aplicada mediante dos medidas principales. En primer lugar, la negativa, desde 2017, a autorizar escáneres de última generación de empresas competidoras para el envío automatizado a Align de los escaneos digitales necesarios para realizar pedidos de Invisalign.

Además, la compañía se niega a aceptar los escaneos enviados por odontólogos cuando estos han sido generados con otros escáneres intraorales, pese a que se basan en archivos con formatos estándar del sector.

La Comisión alega que esta estrategia crea un ecosistema cerrado en torno a Invisalign. Al limitar la posibilidad de pedir alineadores Invisalign utilizando escáneres intraorales de la competencia, Align Technology "podría estar protegiendo a sus escáneres iTero frente a la competencia y reforzando al mismo tiempo su posible posición dominante en el mercado de los alineadores transparentes".

La Comisión llevará ahora a cabo una investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura de este procedimiento formal no prejuzga su resultado final. No existe un plazo legal para concluir una investigación antimonopolio. Su duración depende de diversos factores, entre ellos la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas implicadas con la Comisión y el ejercicio de sus derechos de defensa.