DKV Seguros iniciará un proceso de 'rebranding' para consolidarse como Ergo a finales de 2030

La transición también implicará la absorción de las marcas Ergo Generales y Unión Médica La Fuencisla bajo la nueva denominación.

La aseguradora apuesta por la inteligencia artificial y el patrocinio deportivo, como la selección alemana y el Inter de Miami, para reforzar su imagen.

El cambio de marca es parte de una estrategia internacional para crecer hasta un 10% fuera de Alemania y mejorar la rentabilidad del grupo.

DKV Seguros cambiará su nombre a Ergo antes de 2030, en un proceso de rebranding progresivo que comenzará en 2027.

Después de tres décadas, DKV dejará de llamarse así para pasar a ser Ergo, con un periodo de transición en el que combinará ambos nombres.

Así lo ha explicado Theo Kokkalas, presidente del consejo de administración de Ergo International, la matriz de la aseguradora, en un encuentro con periodistas.

El cambio forma parte de su estrategia de crecimiento hasta 2030, que incluye el rebranding de la marca en Alemania, Bélgica y España.

Como la marca es suficientemente conocida en el país de origen de la compañía, Alemania, no habrá periodo de transición.

En los otros dos, la marca será DKV Ergo a partir de octubre de 2027. No hay un plazo concreto para cerrar la transición pero sí prevén que esté lista para finales de 2030, coincidiendo con los plazos de su estrategia de renovación.

Kokkalas ha explicado que el grupo ha experimentado un "renacimiento" en los últimos 10 años, fruto de una estrategia para sacarlo del estancamiento, y que "hemos conseguido superar todos los retos y ahora somos uno de los grupos alemanes con una solidez financiera más importante".

Ergo International cuenta con 36.000 empleados y generó 22.000 millones de euros en seguros el año pasado, con un beneficio de 920 millones.

Crecer hasta el 10% internacionalmente

Tiene presencia en 20 países –entre ellos, China, India, EEUU o los países escandinavos- pero "queremos ser más internacionales, crecer más rápidamente y, además, ser más competitivos en Alemania.

El objetivo, ha indicado el también chief operating officer del grupo, es "mejorar nuestro ROE en un 16% y ser líderes en rentabilidad".

En Alemania quieren crecer a un ritmo de entre el 3% y el 5% anual hasta 2030, pasando de unos 15 a hasta 19 millones de euros en ingresos por seguros.

Pero el verdadero impulso vendrá a nivel internacional, en que buscan crecer del 6% al 10% y pasar de unos 7 millones en ingresos a hasta 11 millones de euros.

"Queremos crecer por encima del crecimiento medio del mercado", ha asegurado, y esto pasa por ofrecer "productos excelentes a precios competitivos y asequibles".

Kokkalas ha señalado que su objetivo "no es que nos conozcan por ser los más baratos, pero tampoco ser una aseguradora 'boutique', pequeña y de lujo".

Una parte importante de la estrategia será la apuesta por la inteligencia artificial. El directivo cree que "los clientes se van a acostumbrar a la IA más rápido de lo que se piensan" y que hay que apostar fuerte por este entorno para diferenciarse.

El proceso de rebranding de la marca busca que el cliente la identifique como un negocio "fácil de entender, de usar y de máxima calidad".

Para ello, han invertido mucho (si bien no han querido dar cifras concretas) en la mejora del conocimiento de la marca.

Una parte importante está siendo el patrocinio de equipos de fútbol, desde la selección alemana masculina hasta el estadounidense Inter de Miami, donde juega en la actualidad el astro Lionel Messi.

Por su parte, Fernando Campos, CEO de DKV Seguros, ha destacado la importancia de la marca y la necesidad de "preservar el valor local" de la misma a la hora de hacer este renombramiento.

Aunque todavía queda más de un año para que se inicie el proceso de transición, ha explicado que ya han iniciado los trámites legales y no se han planteado una hoja de ruta cerrada.

"La marca DKV tiene un valor grande, nos damos tiempo para el rebranding".

En este proceso, absorberá las marcas Ergo Generales y Unión Médica La Fuencisla bajo la misma marca.