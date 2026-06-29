Cero muertes en cuatro años: Inglaterra prueba que es factible acabar con el cáncer de cuello uterino con la vacuna del VPH

Estos resultados refuerzan la meta de la OMS de eliminar el cáncer de cuello uterino como problema de salud pública para 2030 mediante la vacunación y detección precoz.

El estudio publicado en The Lancet demuestra una reducción del 100% en el riesgo de mortalidad en menores de 30 años y del 63% en mujeres de 30 a 34 años.

La vacunación frente al VPH, introducida en 2008 y destinada principalmente a niñas de 12 a 13 años, ha prevenido unas 200 muertes por este cáncer en Inglaterra.

Inglaterra no ha registrado muertes por cáncer de cuello uterino en mujeres de 20 a 24 años desde 2020, tras la elevada cobertura de la vacuna del VPH.

¿Es posible acabar con un cáncer? Para la mayoría de los más de 200 existentes, no, ya que están asociados a factores inevitables como la edad o a causas genéticas.

Hay excepciones, como aquellos cánceres vinculados de forma casi exclusiva a determinados factores evitables.

Entre ellos figura el cáncer de cérvix o cuello uterino, estrechamente vinculado a la infección por el virus del papiloma humano (VPH).

E Inglaterra acaba de demostrar que la vacunación frente a este patógeno hace factible acabar con este tumor como un problema de salud pública.

Un trabajo publicado en la revista médica The Lancet analiza la evolución de las muertes por este cáncer desde la introducción de la vacuna en 2008.

Está recomendada para niñas de entre 12 y 13 años (aunque también se hizo una captación de las de 14 a 18 en los primeros años) y poco antes de la pandemia se alcanzó una cobertura de aproximadamente el 90%.

Los autores del trabajo (Peter Sasieni y Milena Falcaro, del Centro para el Cribado, Prevención y Diagnóstico Temprano del Cáncer en la Universidad Queen Mary de Londres) analizaron los datos de mortalidad por este cáncer en Inglaterra entre 2001 y 2024 en mujeres en varias franjas de edad: de 20-24 años, 25-29 y 30-34 años.

Alta cobertura vacunal

En el periodo estudiado, el número de muertes por cáncer de cuello uterino entre las mujeres de 20 a 24 años pasó de 25 entre 2000 y 2004 a cero en el periodo que va de 2020 a 2024.

Era la primera vez que no se registraba ninguna muerte por este tumor, gracias a la alta cobertura vacunal conseguida. Sin la vacunación, sería esperable registrar unas 23 muertes.

Los investigadores señalan que, en el último periodo evaluado, la reducción del riesgo relativo de mortalidad por este cáncer fue del 100% en esta franja de edad y la de 25 a 29 años, y del 63% en las mujeres entre 30 y 34 años (las coberturas fueron menores cuando se vacunaron).

En total, la introducción de la vacuna frente al VPH ha prevenido unas 200 muertes por cáncer.

En los últimos años, varios estudios han mostrado una caída drástica de la incidencia de este tumor en poblaciones donde la vacuna se ha generalizado, pero este es el primer trabajo donde se observa una reducción efectiva de la mortalidad por cáncer de cuello uterino.

"Nuestros hallazgos proporcionan la primera evidencia robusta a nivel nacional, si bien es observacional, de que una alta cobertura vacunal frente al VPH está asociada con una reducción sustancial en el número de muertes por cáncer de cuello uterino", concluyen los autores.

Estos resultados, continúan, apoyan la plausibilidad de alcanzar la meta de la eliminación del cáncer de cuello uterino como problema de salud pública, un objetivo marcado por la Organización Mundial de la Salud para el año 2030.

La estrategia de la OMS consiste en lograr que el 90% de las niñas estén completamente vacunadas frente al VPH antes de los 15 años, que el 70% de las mujeres pueda acceder a pruebas de detección del virus y que el 90% de las mujeres con lesiones precancerosas o tumor diagnosticado reciban un tratamiento efectivo.

El cáncer de cérvix uterino supone el 8,6% de los casos mundiales de cáncer en adultos de entre 20 y 39 años. En España se diagnosticarán este 2026 un total de 2.760 tumores, y se calcula que hay casi 40.000 mujeres viviendo con este tumor diagnosticado.