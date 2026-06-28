La sanidad española se va de vacaciones: plantillas a la mitad y más de 10.000 camas cerradas este verano

La escasez de personal afecta a todas las categorías sanitarias, y los sindicatos reclaman una mejor planificación y contratos más largos para garantizar la atención y la estabilidad laboral.

Existen grandes diferencias entre comunidades autónomas, con cierres de camas y centros de salud, y una falta generalizada de transparencia e información sobre la planificación de recursos.

Los sindicatos denuncian que esta situación agravará las listas de espera, aumentará la presión sobre los profesionales y dificultará la atención sanitaria, especialmente en zonas turísticas.

Más de 10.000 camas hospitalarias se cerrarán este verano en España debido a la reducción de plantillas sanitarias por vacaciones y falta de sustituciones.

Como cada verano, la sanidad española sufre la misma crisis cuando se va de vacaciones: los profesionales sanitarios tienen que gestionar la demanda asistencial con un déficit de recursos humanos, agravado por el personal que está de vacaciones o de baja que no se sustituye.

Así se estima que las plantillas se queden a la mitad y que más de 10.000 camas hospitalarias se cierren este verano. Las diferentes organizaciones sindicales españolas reiteran una vez más la importancia de que las comunidades autónomas cuenten con una planificación adecuada de las necesidades existentes en estos meses.

Por su parte, CCOO denuncia que el cierre de las camas hospitalarias, junto "a la falta de sustituciones", agravará las listas de espera y aumentará "la presión sobre profesionales y servicios sanitarios", indica.

Esta decisión "resulta injustificable, puesto que, mientras miles de personas continúan esperando una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica o una consulta especializada, los servicios de salud autonómicos vuelven a reducir recursos. Precisamente en un momento en el que el sistema sanitario público debería aprovechar toda su capacidad para disminuir la demora acumulada", asegura CCOO.

Al respecto, el sindicato precisa que el año pasado se cerraron el mismo número de camas. "Esto lejos de corregirse, los planes conocidos para 2026 vuelven a apuntar en la misma dirección".

"Por ejemplo, la Comunidad de Madrid concentra más de 2.600 camas cerradas, Castilla y León prevé el cierre de casi 700 camas, Galicia cerca de 600 y Cantabria roza el medio centenar", enumera.

La organización sindical ha aseverado que esta situación se está produciendo en un contexto de "falta de transparencia, ya que en numerosos territorios la información facilitada es parcial, sesgada, tardía o incluso inexistente. Esto dificulta conocer el alcance real de los recortes".

La falta de profesionales vuelve a ser uno de los principales problemas detectados. Según argumenta la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), hay dificultades para cubrir puestos en Medicina y Enfermería, especialmente en Atención Primaria, así como en TCAES, celadores, administrativos, matronas, especialistas en Radiodiagnóstico y Laboratorio, pediatras.

El sindicato de Enfermería, Satse, aconseja una contratación más a corto-medio plazo. No sólo de tres meses, sino, al menos, seis antes para garantizar una mejor atención y una estabilidad en el empleo. De esta forma, además, se posibilitaría que el personal pueda disfrutar de todos los permisos pendientes hasta finales de año.

En las zonas costeras, la situación va por el mismo camino. Las plantillas no se aumentan pese a que se registra una mayor carga asistencial por la llegada de cientos de miles de visitantes durante el periodo estival.

Para Satse, ninguna comunidad autónoma cumple bien con sus “deberes” de garantizar que todos sus centros sanitarios cuentan con las plantillas necesarias.

Por CCAA

Por comunidades autónomas hay grandes diferencias ya que los territorios han presentado datos disgregados por hospitales y servicios, sin que haya una estructura homogénea que permita comparar los datos con años anteriores. Esto impide realizar un diagnóstico claro sobre los recursos tanto materiales como humanos con los que cuenta el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En el caso de la Comunidad Valenciana, el sindicato recuerda la importancia de mantener el servicio en consultorios de pequeños municipios del interior y de aumentar la dotación de personal sanitario en los municipios costeros.

Considera imprescindible reforzar el personal en los centros de salud de la zona de La Safor (cerca de Gandía, en Valencia), Piles y Bellreguard. Lo mismo en Valencia para evitar el cierre parcial de consultorios, como ocurre con el de Daimús. También piden que se refuercen las Urgencias.

En Madrid, CSIF advierte de que el hospital Clínico San Carlos, por ejemplo, tan sólo dispondrá de 76 enfermeras.

Es el caso del área de Pediatría del 12 de Octubre cerrará 16 camas en agosto. En La Paz, Cirugía solo dispondrá de 27 camas durante los meses de julio y agosto, y la unidad de Agudos de Geriatría solamente podrá acoger a 19 pacientes en los tres meses de verano.

En hospitales de tamaño medio también se cierran unidades. Por ejemplo, en el Hospital del Henares, se cerrarán 34 camas (el 10% del total).

Cataluña todavía sigue pendiente de la celebración de la Mesa Sectorial para fijar los datos de contratación, refuerzos y reorganización de recursos. Por lo que desde el sindicato solicitan a la Consejería de Sanidad que facilite estos datos lo antes posible.

Por su parte, Galicia advierte del cierre de 482 camas hospitalarias. Y en La Rioja todavía no se ha informado formalmente ni se ha facilitado un documento oficial o presupuesto específico.

CSIF denuncia que en Aragón no existe un Plan de Verano como tal ni se ha notificado formalmente en la Mesa Sectorial de Sanidad. Según los datos recabados por la organización sindical, se prevé el cierre o inactivación de centenares de camas en varios centros.

Como por ejemplo: 158 camas en el Hospital Clínico de Zaragoza; 30 en el Hospital Ernest Lluch; una planta en el Hospital San Jorge de Huesca; 17 camas de pediatría, 4 cunas y 3 incubadoras en el Hospital Obispo Polanco de Teruel; 12 en el Hospital San José de Teruel y otras 35 en el Hospital de Barbastro.

Esta situación ya provoca la saturación en las Urgencias, con casos de pacientes que tienen que esperar hasta 10 días para ingresar en planta.

En Andalucía, alertan del cierre de numerosos centros de salud por las tardes, incluso en zonas con gran afluencia turística.

En Málaga, por ejemplo, donde la población en la costa llega a triplicarse en la época estival, sólo el 20% de los centros tendrá atención por la tarde.

En Sevilla cerrarán centros de salud en julio y agosto, derivando la atención a los puntos de Urgencias. También se producirán cierres relevantes en Córdoba y de reorganización de plantilla en Granada.

A nivel hospitalario, el sindicato advierte de cierres de plantas en provincias como Huelva, bajo el argumento de reformas, y de problemas de cobertura en ciertas categorías. El Hospital Punta de Europa (Algeciras, Cádiz) sólo cuenta con tres de ocho otorrinolaringólogos, y sólo dos de ellos pueden realizar guardias.

En Castilla-La Mancha, la lista de espera en Atención Primaria ya supera los 15 días por la falta de personal. Y la escasez de plantilla también se produce en Atención Especializada.

La consecuencia es el incremento de la presión hospitalaria, que se notará especialmente en aquellas localidades que aumentan la población durante los meses de verano.

En concreto, en las urgencias del Hospital Universitario de Toledo hasta 70 pacientes esperaban ingreso (diez, más de 48 horas, y otro estaba en esta situación desde hace tres días).

El sindicato señala que en Castilla y León se ha informado del cierre de centros de salud urbanos por las tardes en Salamanca, de una planta en el Hospital Santa Bárbara (Soria) y de otra en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles (Ávila). En Segovia no se descartan cierres de camas hospitalarias por escasez de plantilla.

En Asturias no se ha informado formalmente ni se ha facilitado documentación oficial, y la información sobre refuerzos, según CSIF, se ha conocido a través de los medios de comunicación.

En el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, diez unidades de hospitalización funcionarán al 50% de su capacidad hasta octubre, lo que supondrá el cierre de 175 camas.

Los hospitales San Agustín (Avilés) y el de Jarrio (Coaña) prevén el cierre de entre 6 y 8 camas por unidad de hospitalización para que las plantas no superen los 26 pacientes ingresados.

Por su parte, Extremadura denuncia que no dispone de información oficial sobre el Plan de Verano, a pesar de haberlo solicitado en reiteradas ocasiones en las Mesas de Negociación y a los respectivos gerentes de área, "lo que supone una total falta de transparencia", alertan desde el sindicato.

Lo mismo ocurre en Cantabria, donde la Administración no ha actuado de forma homogénea a la hora de comunicar la planificación.

Murcia reclama refuerzos de plantilla, especialmente en las zonas con más afluencia turística. A esta situación se suma la huelga que mantienen anestesistas y cirujanos que ya está provocando la suspensión de consultas y cirugías en hospitales como en el Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca (Murcia).

En Baleares, la administración tampoco ha informado sobre el Plan de Verano ni existe documento oficial. Prevén el cierre de hasta un máximo de 150 camas.

En la misma situación está Canarias. En la región, los contratos siguen bloqueados por cuestiones relacionadas con el acceso a la financiación entre el Servicio Canario de Salud y Hacienda.

El sindicato denuncia que, por el momento, sólo constan contratos hasta el 15 de julio, para periodos muy breves: primero de 15 días en junio y posteriormente de un mes, lo que genera incertidumbre en las plantillas y dificulta una planificación estable.

Por último, en Ceuta resulta preocupante la falta de refuerzos ante la Operación Paso del Estrecho. La situación es especialmente crítica ya que el hospital está ubicado junto a la frontera, en pleno eje de tránsito de más de un millón de personas.

Y en Melilla, también se denuncia la falta de información homogénea y la necesidad de reforzar las plantillas.