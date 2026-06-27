Sanidad quiere compensar sus 'incumplimientos' en el Estatuto Marco y ofrecerá mejoras sobre la jubilación a los sindicatos

El Estatuto Marco no contempla subidas salariales inmediatas; estas dependerán de la aprobación de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

CSIF y Satse acusan a Sanidad de incumplir lo pactado y anuncian movilizaciones, reclamando el respeto a los acuerdos alcanzados.

Los sindicatos denuncian que el nuevo texto excluye derechos acordados como la jubilación parcial y anticipada por coeficientes reductores.

Sanidad convocará a los sindicatos el 30 de junio para debatir mejoras sobre la jubilación tras incumplimientos detectados en el nuevo Estatuto Marco.

Nueva cita entre los sindicatos del Ámbito de Negociación (CCOO, CSIF, Satse y UGT) y el Ministerio de Sanidad. Tras la reciente aprobación del Estatuto Marco, las organizaciones sindicales comprobaron en el proceso de audiencia pública que no se había cumplido con las medidas ya pactadas.

Ahora, parece que el equipo de Mónica García quiere compensar sus incumplimientos y ofrecerá mejoras sobre la jubilación.

Según ha podido saber este diario, Sanidad ha convocado una reunión con los sindicatos para el próximo martes 30 de junio.

Se trata de un encuentro de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo (cerrado el pasado mes de enero) donde el departamento trasladará nuevas propuestas sobre jubilación después de haberlo debatido previamente con el Ministerio de Seguridad Social, cartera competente de dicha materia.

Esta reunión se produce después de que los sindicatos sanitarios amenazaran a la ministra con retirar su apoyo si había cambios en la norma.

De hecho, algunos hasta lo han cumplido. Ha sido el caso de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha convocado una protesta para el próximo lunes en frente del Ministerio de Sanidad.

Ha hecho un llamamiento a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) para exigir al departamento de García que respete lo firmado y acordado en la mesa del Ámbito.

Tanto él como el Sindicato de Enfermería, Satse, denunciaron que el nuevo texto -ahora en proceso de alegaciones- excluye varios aspectos acordados en la mesa de negociación correspondiente, como es el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores.

En un comunicado, Satse ya denunció que el texto aprobado "dista de lo acordado en aspectos esenciales". El sindicato habló de "traición institucional", "tomadura de pelo" y un "atropello injustificado".

Mejoras salariales

El Estatuto, según CSIF, también "se olvida" de las mejoras retributivas acordadas.

En concreto, alerta de recortes que afectan directamente al reconocimiento profesional, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extraordinarias.

Sobre las retribuciones de la nueva clasificación profesional, el nuevo texto aclara que las subidas salariales no se producirán hasta que se aprueben los nuevos Presupuestos.

La norma recuerda que para ello será necesario que se elabore una propuesta de sistema retributivo que, posteriormente, se recoja en unos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Se trata de una condición de la que hace tiempo Sanidad avisó a los sindicatos sanitarios. La cuestión es si el nuevo sistema retributivo estará a tiempo para entrar en los PGE que el Gobierno está comenzando a preparar para 2027.

El borrador del Estatuto Marco recoge que el nuevo sistema retributivo tiene que pactarse con los sindicatos en un plazo máximo de seis meses.

Pero más allá de esto, la cuestión es que si el Gobierno logrará sacar adelante en el Congreso unas nuevas cuentas que permitan aplicar las subidas salariales. Se trataría de una novedad en esta legislatura, que vive con los presupuestos prorrogados de 2023.