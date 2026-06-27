Alerta por ébola: sin fármacos ni vacunas ante un brote “fuera de control” y tan peligroso como el que llegó a España hace 12 años

Autoridades sanitarias muestran gran preocupación por la alta letalidad y la falta de tratamientos para esta variante poco común del ébola.

Hasta ahora se han confirmado 1.155 casos y 304 muertes, y el virus ya ha cruzado fronteras, llegando incluso a Europa con un caso detectado en Francia.

La OMS recibió las primeras alertas del brote en mayo de 2026, aunque los contagios podrían haber comenzado en febrero en la región minera de Mongbwalu.

Un brote de ébola, causado por la variante bundibugyo, avanza sin control en la República Democrática del Congo, sin medicamentos ni vacunas disponibles.

Año 2014. El mundo entero contiene la respiración. Las pantallas de televisión se llenan de imágenes de trajes de bioseguridad blancos, zonas de cuarentena y titulares alarmantes. El ébola había dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una psicosis global que llegó a España tras repatriar a dos misioneros españoles que se habían contagiado en África.

Pero el ébola nunca dejó el continente africano. 12 años después, una nueva cepa avanza a pasos agigantados en la República Democrática del Congo sin medicamentos o vacunas para hacerle frente.

OÍDO CLÍNICO aborda la crisis sanitaria que atraviesa el país africano y que ya traspasa sus fronteras,

Investigadores y expertos teorizan que los primeros contagios no detectados de este brote comenzaron a dar síntomas en febrero de 2026, en la localidad minera de Mongbwalu, situada en la provincia oriental de Ituri.

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recibió las primeras alertas de un brote de una "enfermedad desconocida" con alta mortalidad en esa zona hasta principios de mayo.

Unos días después, se confirmó que se trataba de una variante, poco común, de ébola, el bundibugyo, y el Ministerio de Salud del Congo declaró oficialmente el brote de ébola.

Una variante que preocupa, y mucho a las autoridades sanitarias. No hay medicamentos ni vacunas para tratar esta variante del ébola. Y sus números y letalidad preocupan.

En la República Democrática del Congo se han notificado 1.155 casos confirmados y 304 muertes confirmadas. Y el bundibugyo ya ha escapado a otros países africanos.

De hecho, esta forma de ébola ya ha hecho su aparición en Europa. Francia notificó esta semana el primer caso importado confirmado, un profesional que había participado en una misión sanitaria en la República Democrática del Congo.

Manuel Albela, Epidemiólogo de Médicos Sin Fronteras, organización sanitaria y médica que combate el ébola en el terreno, cuenta que puede ocurrir a partir de ahora. Escúchelo en OÍDO CLÍNICO.