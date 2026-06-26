CSIF rompe con Sanidad y anuncia movilizaciones contra el Estatuto Marco

Los médicos mantienen el conflicto con Sanidad y anuncian nuevas movilizaciones para septiembre si no se atienden sus demandas.

CSIF exige la recuperación íntegra de los compromisos alcanzados, como la jornada laboral de 35 horas, estabilidad en el empleo y reclasificación profesional.

El sindicato denuncia que el nuevo Estatuto excluye derechos como la jubilación parcial y anticipada, y recortes en mejoras retributivas pactadas.

CSIF rompe relaciones con el Ministerio de Sanidad y convoca movilizaciones contra el Estatuto Marco por incumplimiento de acuerdos previos.

Mónica García está perdiendo aliados. Su Estatuto Marco, aprobado recientemente en primera vuelta en el Consejo de Ministros, no gusta a los médicos pero tampoco a los sindicatos sanitarios que firmaron el acuerdo con el Ministerio el pasado mes de enero.

Hace unas semanas, las organizaciones sindicales del conocido como Ámbito de Negociación ya amenazaron a la ministra con retirar su apoyo a la norma si se incluían cambios no pactados. Primero, fue el Sindicato de Enfermería, Satse, quien mostró su descontento. Y ahora, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha decidido romper sus relaciones con el Ministerio de Sanidad y ha programado nuevas movilizaciones.

La primera cita será este próximo lunes 29 frente al Ministerio de Sanidad entre la 13.00 y las 14.00 de la tarde. Según el sindicato, todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) están convocados para exigir al departamento de García que respete lo firmado y acordado en la mesa del Ámbito.

Ambos sindicatos denuncian que la norma -que actualmente está en fase de audiencia pública- excluye varios aspectos acordados durante más de tres años de negociación en la mesa correspondiente, como es el derecho a la jubilación parcial y a la anticipada por coeficientes reductores.

CSIF advierte que no puede permanecer indiferente ante los recortes introducidos por Sanidad al Estatuto Marco, por lo que exige que se recuperen íntegramente los compromisos alcanzados.

Sobre todo que se respeten unas líneas rojas para la organización: el mantenimiento de la jubilación parcial y anticipada para todo el personal estatutario.

Se trata de herramientas necesarias para garantizar el relevo generacional y la planificación de plantillas. Además, constituyen el reconocimiento de la penosidad, el desgaste físico y emocional y las condiciones especialmente exigentes que soporta el personal de la sanidad pública.

El Estatuto, según el sindicato, también "se olvida" de las mejoras retributivas acordadas.

Pero estas no son las únicas alteraciones introducidas al texto "de manera unilateral por Sanidad".

CSIF denuncia recortes en cuestiones retributivas que afectan directamente al reconocimiento profesional, el complemento específico y el de dedicación exclusiva en las pagas extraordinarias.

Con todo, la organización sindical recuerda que el acuerdo alcanzado el 26 de enero entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos mayoritarios de la Mesa del Ámbito recogía avances importantes que tenían como objetivo la modernización del marco regulador del personal estatutario y mejorar y actualizar las condiciones laborales del conjunto de profesionales del SNS.

Algunos de esos acuerdos son que la jornada laboral sea de 35 horas, el fin de las guardias de 24 horas, estabilidad en el empleo y carrera profesional, prevención de riesgos laborales y conciliación de la vida personal y laboral. "Unas reivindicaciones pendientes que no pueden demorarse más".

CSIF emplaza además al Gobierno que no demore más la reclasificación profesional inmediata de los Técnicos Medios y Superiores cumpliendo lo previsto en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

Además, de que se eleve cuanto antes la nueva clasificación específica del personal estatutario con nuevas retribuciones que reconozcan la formación, competencias, responsabilidades, cualificaciones y especialidad de las profesiones sanitarias.

"Nuestra organización subraya que el Gobierno debe respetar el contenido íntegro del Estatuto, y que mostraremos nuestra máxima firmeza para conseguirlo", termina CSIF.

Médicos

Por otro lado, los médicos mantienen el conflicto abierto con Sanidad por el Estatuto Marco y ya han anunciado nuevas movilizaciones a partir del mes de septiembre. Los sindicatos han amenazado con intensificar las huelgas si el departamento no da respuesta a sus demandas.

Al respecto, Mónica García ha señalado este viernes en RNE que el Ministerio ha hecho todo su trabajo y que ahora son las comunidades autónomas las que tienen que materializar las medidas del Estatuto Marco. Sobre todo las relacionadas con la organización de plantillas y la jornada laboral que son sus competencias.

"En las últimas reuniones los sindicatos han hablado más de sus reivindicaciones que de sus propios compañeros. Les hemos dado soluciones, nosotros no podemos cambiar el ordenamiento jurídico y negociar con ellos cuestiones que se escapan de nuestras competencias. Pero, sí les hemos dicho que las comunidades pueden establecer una unidad electoral como pasa con los profesores y abrir mesas autonómicas", ha precisado.

Sobre cómo va a solucionar este conflicto, García ha precisado que está intentando por todos los medios acabar con esto y que se reunirá con los galenos cuando ellos quieran para seguir dialogando e intentar llegar a un punto de consenso.

"Igualmente es que ya les hemos hecho propuestas que les han gustado para desescalar el conflicto y no ha ocurrido. Ellos nos dicen vamos a seguir con la huelga tanto si quitas el Estatuto Marco como si sigues", ha argumentado.