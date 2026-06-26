Bruselas lanza un investigación antimonopolio contra Sanofi por desacreditar a una vacuna rival contra la gripe

Bruselas podría imponer una multa millonaria a Sanofi si se confirma el abuso de posición dominante y la infracción de las normas de competencia de la UE.

La campaña de Sanofi se habría dirigido principalmente a profesionales sanitarios en Alemania y Francia, países donde la empresa tiene una posición dominante.

Sanofi es acusada de llevar a cabo una campaña engañosa para presentar la vacuna Fluad, de CSL Seqirus, como inferior a su propio producto Efluelda.

La Comisión Europea ha iniciado una investigación formal antimonopolio contra Sanofi por presuntamente desacreditar a una vacuna rival contra la gripe.

La Comisión Europea ha abierto este viernes una investigación formal antimonopolio para determinar si el gigante farmacéutico francés Sanofi ha infringido las normas de competencia de la UE al llevar a cabo una campaña de comunicación que desacredita a la única vacuna rival contra la gripe recomendada para pacientes vulnerables con factores de riesgo.

Si se confirman estas prácticas, Bruselas podría imponer a Sanofi una multa millonaria por abuso de posición dominante, una conducta prohibida por las normas de competencia de la UE. En cualquier caso, la apertura de este expediente no prejuzga su resultado. La farmacéutica puede ahora presentar sus alegaciones y ofrecer medidas correctivas para intentar librarse de la sanción.

"Las vacunas contra la gripe ayudan a proteger a decenas de miles de europeos cada año. La decisión de hoy de abrir una investigación formal demuestra la determinación de la Comisión para hacer frente a prácticas de desprestigio que pueden perjudicar indebidamente la competencia y las decisiones informadas de los consumidores", ha dicho la vicepresidenta primera y responsable de Competencia, Teresa Ribera.

Sanofi ofrece en la actualidad una vacuna mejorada contra la gripe, diseñada específicamente para proporcionar una mayor protección en personas mayores de 60 años. En la UE, esta inyección se comercializa bajo la marca comercial Efluelda y compite con otra vacuna mejorada contra la gripe comercializada por la empresa CSL Seqirus bajo la marca Fluad.

La Comisión sostiene que Sanofi "habría llevado a cabo una campaña de comunicación engañosa para desacreditar a Fluad, presentándola como inferior a Efluelda, en contra de las recomendaciones nacionales de vacunación en varios Estados miembros". La campaña se dirigió principalmente a profesionales sanitarios en Alemania y Francia, dos países donde la farmacéutica francesa ocupa una posición dominante.

En particular, Sanofi sugería en sus mensajes que la base de evidencia de Fluad es más débil que la de Efluelda, en contradicción con las conclusiones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades y de los grupos técnicos asesores nacionales de inmunización en Alemania y Francia.

El gigante francés difundió además "representaciones engañosas y/o inexactas de las recomendaciones nacionales de vacunación", así como "afirmaciones, en Alemania, que sugieren que la recomendación nacional de vacunación para Fluad sigue sujeta a objeciones científicas no resueltas por sociedades médicas profesionales".

No existe un plazo legal para concluir una investigación antimonopolio. Su duración depende de factores como la complejidad del caso, el grado de cooperación de las empresas implicadas y el ejercicio de sus derechos de defensa.