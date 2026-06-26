Ayuso (Hefame): liberalizar el modelo de farmacia "pondría en riesgo la atención que reciben los ciudadanos"

El nuevo plan estratégico 2026-2029 apuesta por alianzas, expansión, innovación, digitalización e impulso de la marca propia para incrementar la competitividad de la cooperativa.

Hefame cerró el plan estratégico 2023-2025 con una facturación récord de 1.929 millones de euros, aumento de socios y de plantilla.

Ayuso señala que la experiencia de países como Italia, Portugal y Francia tras liberalizar su sector farmacéutico ha traído debilitamiento de la farmacia rural y pérdida de rentabilidad.

Enrique Ayuso, presidente de Hefame, advierte que la liberalización del modelo de farmacia pondría en riesgo la atención sanitaria, especialmente en zonas rurales.

Enrique Ayuso, presidente de Hefame, ha alertado de los nuevos desafíos de la farmacia comunitaria en su intervención en la asamblea anual de socios de la cooperativa.

La ruptura del modelo mediterráneo de farmacia "supondría una amenaza para la equidad y la capilaridad de la red farmacéutica y pondría en riesgo la atención que reciben los ciudadanos, especialmente en las zonas menos pobladas".

Ayuso repasó algunos procesos de liberalización en países como Italia, Portugal y Francia, que compartían el modelo de farmacia español.

La apertura a la venta de medicamentos sin receta fuera de la farmacia, la entrada de capital no farmacéutico o la concentración empresarial han derivado en el debilitamiento de la farmacia rural, la pérdida de rentabilidad y la reducción del peso profesional del farmacéutico, ha denunciado.

El presidente de Hefame ha recordado que, en España, el 41% de la población vive en apenas el 1% de los municipios, y que el 84% de los 8.131 municipios del país tiene 2.100 habitantes o menos.

"El hecho de que en nuestro país toda la población tenga garantizada el acceso a la salud, a pesar, por un lado, de la gran concentración en grandes ciudades y de la enorme dispersión de más de la mitad de la población, evidencia que el modelo actual es una garantía de cohesión territorial y de equidad sanitaria".

También ha hecho un balance del cierre del plan estratégico 2023-2025, en el que la facturación ha pasado de 1.611 millones de euros a 1.929, el número de socios ha aumentado de 4.074 a 4.566 y la plantilla ha crecido de 1.124 empleados a 1.215.

Estos datos "reflejan la solidez del modelo de Hefame y la capacidad de la cooperativa para crecer, adaptarse y seguir generando valor".

Asimismo, ha presentado en la asamblea el plan estratégico 2026-2029, estructurado en torno a cinco ejes: crecimiento y alianzas, expansión de la marca propia, innovación, excelencia operativa y desarrollo del talento y cultura organizacional.

Ayuso ha explicado que Hefame se propone incrementar su cuota de mercado y su competitividad mediante el impulso de alianzas estratégicas y la exploración de nuevas oportunidades de expansión geográfica y de negocio.

También ha anunciado que la cooperativa trabajará para consolidar la marca propia como uno de sus pilares fundamentales, ampliando su catálogo y apoyándose en nuevas tecnologías.

Sobre innovación, ha señalado que la empresa seguirá trabajando en la digitalización y la inteligencia artificial como herramientas para la eficiencia interna y para el desarrollo de nuevos servicios de valor añadido para la farmacia.

Javier López, director general de Hefame, ha destacado que "el balance del plan 2023-2025 demuestra que Hefame ha sabido transformar el crecimiento en más capacidad operativa, más servicios, más innovación y más valor para sus socios".

El objetivo ahora, ha continuado, "es seguir avanzando con una propuesta cada vez más integral, que refuerce la esencia del consejo farmacéutico y ayude a las farmacias a ser espacios de salud, confianza y cercanía".