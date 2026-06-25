Las ventas de Lilly crecerán seis veces más rápido que las de sus competidores gracias a sus tratamientos de la obesidad

Novo Nordisk, antigua líder en tratamientos para la obesidad, verá a sus productos quedar fuera del Top 10 debido a su menor efectividad frente a los de Lilly.

Tres medicamentos de Lilly (Mounjaro, Zepbound y Foundayo) representarán casi la mitad de las ventas de los diez fármacos más vendidos en 2032.

El medicamento Mounjaro de Lilly será el número uno en ventas, alcanzando un valor de 70.000 millones de dólares, superando incluso a la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer.

Lilly liderará el sector farmacéutico en 2032, con un crecimiento seis veces mayor que sus competidores, impulsado por sus tratamientos para la obesidad.

Lilly no para de cosechar éxitos al conseguir que uno de sus tratamientos para la obesidad, Mounjaro, sea el número 1 en ventas cogiendo el relevo a Ozempic de Novo Nordisk. Parece que este boom le va a durar muchos años más a la compañía estadounidense, ya que se prevé que su facturación crezca seis veces más rápido que la de sus competidores, manteniendo el liderato en 2032.

Esta es una de las conclusiones que se extraen del reciente informe World Preview 2026 de Evaluate Pharma en el que la consultora aporta cifras sobre las previsiones de ventas del sector farmacéutico.

Así, el estudio calcula que el laboratorio americano facturará un total de 137.000 millones de dólares al año (120.803 millones de euros al cambio actual), lo que supone casi un 60 % más que AbbVie, la segunda empresa más grande.

Lilly crecerá más de seis veces más rápido que sus competidores del top 10, entre los que se incluyen MSD (lastrada por la pérdida de la patente de Keytruda), Novartis (ausente de las áreas terapéuticas más prometedoras) y Novo Nordisk.

Tirzepatida, el medicamento contra la obesidad y la diabetes de Lilly, conocido por los nombres comerciales como Mounjaro o Zepbound alcanzará un valor de 70.000 millones de dólares (61.668 millones de euros) en ese año, lo que le convertirá en el tratamiento con mayor facturación. Superará incluso a la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer.

Top 10 de las compañías que más facturarán en 2032. Evaluate Pharma

Mounjaro, Zepbound y un tercer medicamento de Lilly, el Foundayo oral (orforglipron, aprobado recientemente en Estados Unidos), representarán casi la mitad de las ventas totales en 2032 de los diez medicamentos más vendidos. En su caso, Zepbound ocupará el tercer puesto y Foundayo, el cuarto.

Además, la compañía cuenta con otros dos candidatos entre los diez productos de I+D más valiosos, que en conjunto podrían alcanzar un valor adicional de 10.000 millones de dólares (8.811 millones de euros). Uno de ellos es el retatrutide, tratamiento de nueva generación contra la obesidad, que presenta el pico de ventas más alto, alcanzando los 23.000 millones de dólares (20.254 millones de euros).

Líder

Lilly ha superado a Novo Nordisk, que en su día fue líder en el ámbito de la obesidad y la diabetes.

Los medicamentos de semaglutida (bajo marcas comerciales como Ozempic y Wegovy) de Novo quedarán fuera del Top 10, debido en parte a que sus efectos para la pérdida de peso son menos efectivos.

En su caso, la semaglutida actúa únicamente sobre el GLP-1 y la tirzepatida, además, actúa sobre otra hormona relacionada con el apetito, el GIP.

No obstante, este medicamento junto al inyectable Cagrisema y el agonista de la amilina Cagrilintida de Novo, seguirán generando en conjunto más de 25.000 millones de dólares (22.016 millones de euros) en ventas para la farmacéutica danesa.

Más vendidos

Sólo los medicamentos para enfermedades autoinmunes, según el informe, se acercan a superar a los fármacos contra la obesidad de Lilly, dado su potencial para tratar docenas de afecciones provocadas por un ataque del propio sistema inmunitario al organismo.

De hecho, el fármaco Skyrizi (risankizumab) de AbbVie será el segundo más vendido, superando los 33.000 millones de dólares (29.051 millones de euros). Se trata de una terapia destinada a la psoriasis en placas, la artritis, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Además, el laboratorio está llevando a cabo ensayos en otros tipos de psoriasis.

10 medicamentos más vendidos a nivel mundial en 2032. Evaluate Pharma

"Una dosificación más cómoda, la rápida ampliación de las indicaciones y una estrategia de marketing agresiva han situado a Skyrizi muy por delante de su rival Tremfya (guselkumab), de Johnson & Johnson. Este ocupa el puesto 18 y se prevé que sus ventas alcancen los 7.400 millones de dólares (6.514 millones de euros).

Entre las diez áreas terapéuticas más importantes, sólo se prevé que el sector cardiovascular crezca más rápido, partiendo de una base de ventas inferior a la mitad.

En general, se espera que las ventas de los medicamentos alcancen los 2 billones de dólares (1,7 billones de euros) en 2032, con un crecimiento sostenido del 52% desde este año.