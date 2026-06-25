Merck acuerda la compra de la compañía estadounidense Bio-Techne por 9.950 millones

Bio-Techne opera en 34 ubicaciones globales, cuenta con 15 plantas de fabricación y más de 3.000 empleados, con ventas netas superiores a 1.200 millones de dólares en 2025.

Se prevén sinergias de costes por valor de 140 millones de euros, que se materializarán completamente al tercer año tras el cierre de la operación.

La operación ha sido aprobada por los consejos de ambas compañías y se espera que se cierre entre finales de 2026 y principios de 2027, pendiente de aprobaciones regulatorias y de accionistas.

Merck ha acordado la compra de la estadounidense Bio-Techne por 9.950 millones de euros, ofreciendo 73 dólares por acción, una prima del 24% sobre el último cierre.

Las compañías farmacéuticas salen de compras. Merck ha llegado a un acuerdo para adquirir el proveedor estadounidense de tecnologías analíticas y consumibles Bio-Techne Corporation por un valor estimado de 11.300 millones de dólares (9.950 millones de euros al cambio actual).

Según los términos del acuerdo, los accionistas de Bio-Techne recibirán 73 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 24% sobre su precio al cierre de la sesión del pasado miércoles y del 36% sobre el precio medio ponderado por volumen durante el último mes.

La transacción ha sido aprobada por el consejo de administración de Bio-Techne y los órganos corporativos pertinentes de Merck.

Se espera que se cierre a finales de 2026 o principios de 2027 y está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluida la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias y la aprobación de los accionistas de Bio-Techne.

Prevén que la transacción propuesta generará sinergias de costes, por un valor aproximado de 140 millones de euros, que se materializarían por completo al tercer año tras el cierre de la operación.

La compañía

Bio-Techne, con sede en Minneapolis, opera en 34 ubicaciones globales y cuenta con 15 plantas de fabricación en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza y China.

La compañía generó ventas netas superiores a los 1.200 millones de dólares (1.056 millones de euros) en 2025. Además, conforman la empresa más de 3.000 empleados, de los cuales aproximadamente 2.300 se encuentran en Estados Unidos.

"Esta transacción representa un hito importante para el cumplimiento de nuestra agenda estratégica a medio y largo plazo. Bio-Techne encaja a la perfección y respalda directamente nuestra dirección estratégica", ha declarado Kai Beckmann, presidente del consejo ejecutivo y consejero delegado del laboratorio con sede en Darmstadt (Alemania).

De su lado, Kim Kelderman, presidente y CEO de Bio-Techne, ha destacado que, como parte de la alemana Merck, la empresa contará con una mayor escala y capacidades ampliadas para acelerar la innovación y potenciar su impacto. "Juntos, capacitaremos a nuestros clientes para abordar los desafíos más importantes en ciencia y salud, contribuyendo a mejorar los resultados a nivel mundial", ha añadido.