La familia Abarca descarta dar entrada a fondos o nuevos inversores en HM Hospitales: "No tenemos necesidad"

El grupo prioriza la inversión en construcción de nuevos hospitales frente a adquisiciones y mantiene bajo control sus niveles de endeudamiento.

La estrategia de expansión se centra en consolidar su presencia en territorios donde ya operan, especialmente en Madrid, Málaga y Barcelona, acompañando el crecimiento poblacional.

HM Hospitales creció casi un 10% en facturación en 2025, superando por primera vez los 800 millones de euros gracias a la apertura de nuevos hospitales.

La familia Abarca descarta la entrada de fondos o nuevos inversores en HM Hospitales, asegurando que no tienen necesidad de ello.

HM Hospitales crece. Tanto en centros como en facturación. Alejandro Abarca, CEO de la empresa familiar, explica que los ingresos de la compañía se dispararon el año pasado casi un 10% gracias a la apertura de nuevos hospitales. Una hoja de ruta que los Abarca van a mantener en los próximos años.

En la entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, Alejandro Abarca indica que HM no baraja colonizar nuevos territorios, sino crecer en aquellos en los que ya está presente.

Este es el caso de su tierra de origen, Madrid. "Abriremos y estaremos donde Madrid crezca".

Y todo ello por su cuenta y riesgo. La familia Abarca descarta dar entrada a la compañía a nuevos inversores.

La facturación de HM hospitales se ha elevado un 10%. ¿Cuáles son las causas de esta buena evolución de los ingresos?

Especialmente los hospitales nuevos. Llevamos muchos años abriendo hospitales e invirtiendo muchos millones de euros en proyectos que se han abierto en 2023, 2024 y 2025. Eso implica un empujón importante en la facturación.

Alejandro Abarca, durante la entrevista. Nieves Díaz.

¿Y cuáles son las previsiones para este año?

Bueno... 2026 no está siendo un año especialmente bueno. Estamos a junio y la facturación del conjunto del sector está en torno al 5%, un crecimiento más flojo que otros años. Aunque hay que esperar a que termine el año para tener la fotografía completa.

Nosotros deberíamos cerrar el año por encima de los 900 millones o muy cerca de los 900 millones.

¿Qué centro tiene previsto abrir de 2026 en adelante?

Este año hemos abierto el de Tres Cantos. En septiembre vamos a empezar a construir el hospital de Vélez-Málaga, que debería ser una obra relativamente rápida. Y se nos juntará con otra que ya ha empezado, que es la reforma del Hospital Sant Jordi.

Esos proyectos estarán abiertos y completos en 2028. Llevamos un ciclo de inversiones de tres años, y nos quedan otros tres años más. En él tenemos previsto abrir un nuevo hospital en Málaga, otro más en Barcelona, en el área de Sant Cugat, y en Madrid también queremos hacer alguna cosa.

"La filosofía de HM siempre ha sido crecer. Estamos obligados a mirar todo lo que hay"

Con esta perspectiva... ¿Tiene previsto hacer la compañía nuevas inversiones o adquisiciones?

La filosofía de HM de siempre ha sido crecer. Destinamos prácticamente el 90% de toda la generación de caja a continuar creciendo. Y es una constante desde hace 35 años.

Y siempre estamos mirando. En donde nosotros estemos, en la zona noroeste, en Cataluña, en Málaga, en Madrid... Estamos obligados a mirar todo lo que hay.

¿Hay alguna zona de España en la que no estén y que quieran colonizar?

Ahora mismo no. Nosotros no apilamos hospitales. Nuestro modelo es particular, para desplegar la medicina con la que nos sentimos cómodos.

Para ello, necesitamos mucha masa de pacientes. Y para tener mucha masa de pacientes, esas plazas tienen que ser relativamente grandes y que haya la oportunidad de entrar con varios hospitales.

Alejandro Abarca, en las oficinas que tiene HM Hospitales en Madrid. Nieves Díaz.

Por ejemplo, Sevilla es una plaza que me encanta. Pero no hay oportunidad de entrar ni con la construcción de nuevos centros ni con compras porque ya está suficientemente bien atendida.

Cuando entramos en Barcelona es porque entendimos que era un mercado muy grande en el cual podíamos abordar la complejidad. Cuando entramos en Málaga, un mercado interesante, se alinearon los astros para poder adquirir de golpe cuatro hospitales y poder empezar a estructurar una red.

¿Qué va a pasar con el Hospital de Alcobendas? HM había ganado la licitación, pero la Justicia ha declarado la suspensión cautelar del concurso.

Nosotros nos presentamos a una licitación junto con otro grupo. El Ayuntamiento de Alcobendas nos lo adjudicó a nosotros y el otro grupo recurrió la adjudicación porque entendía que él debería haber sido el beneficiario de la misma. Y esto está ahora mismo en un juzgado.

Hemos tenido suerte en la medida en la que el juzgado se ha considerado competente. Eso es muy buena señal. Esperamos que en un periodo corto, entre tres, seis y 12 meses según los abogados, podamos empezar la construcción. Para nosotros el proyecto es interesante y estamos trabajando en él con todos los equipos técnicos.

Más allá de Alcobendas... ¿Qué más quiere hacer HM en Madrid?

Me temo que no te lo puedo decir (sonríe).

O sea, que hay más planes.

Estamos construyendo una red pensando en Madrid, que ha sumado 2 millones de personas más en la última década. Y plantea que la ciudad llegue a los 10 millones de habitantes durante los próximos 10 años.

Eso implica que van a aparecer barrios nuevos enteros, como pasó con Valdebebas. El crecimiento de Tres Cantos también ha sido impresionante. Hace 10 años no hubiera tenido sentido tener un HM allí, pero hoy sí y estamos allí. Nosotros creceremos con Madrid. Y estaremos y abriremos donde Madrid crezca.

"Nosotros creceremos con Madrid. Y estaremos y abriremos donde Madrid"

Por sus palabras, puedo entender que lo que se está planteando la compañía es situar sus centros en áreas cuya población crezca mucho.

Y tampoco va a ser rápido. Pero, por ejemplo... En el área de Valdecarros está previsto que vivan cientos de miles de personas. Es indudable que cuando esas cientos de miles de personas estén, nosotros tendremos que estar presentes. Hoy no tiene sentido. Pero el planeamiento de Madrid es muy ambicioso.

Hace 15 años Sanchinarro no hubiera tenido sentido, hoy sí lo tiene. Está yendo muy bien. Nosotros tratamos de acompañar a Madrid.

Vista la batalla por el hospital de Alcobendas y por otros activos sanitarios similares en España... ¿Cree que se ha incrementado la competencia en el sector de la sanidad privada? ¿Hay batalla en la sanidad privada?

No, yo creo que siempre ha sido igual. Lo que pasa es que hace 10 años hubo un proceso de consolidación. Había muchos hospitales individuales y los grupos crecimos fundamentalmente vía compras.

Por ejemplo, entre un tercio y la mitad de nuestra red actual es fruto de adquisiciones. Y ese periodo de poder crecer vía adquisiciones, en un momento determinado, se hizo más lento porque había menos activos interesantes en el mercado.

Cuando eso cesa, la necesidad de salud continúa. De hecho es mayor, dado el incremento de población. En esa situación, el crecimiento de las empresas no viene tanto por adquisiciones como por construcciones. Y ahí nosotros siempre hemos sido muy eficientes, a fuerza de aprender casi quebrando, en la puesta en marcha de nuevos hospitales.

La deuda de HM ha crecido "moderadamente" en 2025. ¿Supone esto algún riesgo a nivel de financiación?

No, es un crecimiento absolutamente controlado. Somos una empresa familiar, participada por nuestros médicos, no tenemos un fondo de inversión detrás, no tenemos una gran capacidad para endeudarnos.

Nuestro fondeo es principalmente bancario y nuestros ratios de endeudamiento son los más bajos que los del sector. Es verdad que tenemos un crecimiento de deuda bruta, pero a nivel de múltiplo de EBITDA estamos en torno a 2,5.

La compañía tiene planes para seguir creciendo. Para esto van a hacer fondos y liquidez... ¿Se plantea la familia Abarca dejar entrar a la empresa a nuevos inversores?

Con lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa, con todos los proyectos que tenemos, no tenemos la necesidad de hacerlo ni de acudir a los fondos.

La sanidad privada sufre un problema que hace algún tiempo era inédito: las listas de espera. ¿Cómo se aborda esta situación?

El sector viene creciendo a un ritmo de un 3% de asegurados al año, pero la actividad crece más todavía. Esto es bueno, ¿no? Hay una demanda. Pero, por otro lado, lleva a una masificación toda vez que hay un cuello de botella que ahora mismo son los profesionales sanitarios, no las instalaciones físicas ni el capital.

Efectivamente en algunas especialidades estamos bastante masificados. En HM estamos tratando de ser lo más atractivos posible para los profesionales.

"En algunas especialidades estamos muy masificados. En HM estamos tratando de ser lo más atractivos posible para los profesionales"

Esta siempre ha sido la casa del médico. Es una empresa sanitaria creada por médicos y para médicos. Y creo que tenemos bastante éxito en eso.

También intentamos ganar eficiencia a través de determinados procesos con mucha inteligencia artificial, ayudando y segmentando, en la medida de lo posible, las necesidades.

Los incrementos de costes se han convertido en una de las principales preocupaciones de la sanidad privada. ¿Notan ustedes el impacto de la guerra en Irán?

No se ha notado todavía. Pero se notará. Tenemos un problema por la inflación de costes muy importante en el sector. Por convenios, por impuestos, porque la tecnología cada vez es más cara... Hay una presión creciente. La cuenta de resultados sufre.

"Las negociaciones con las aseguradoras son prácticamente continuas"

¿Ya han hablado con las aseguradoras para ver cómo se va a compensar esta situación?

Las negociaciones con las aseguradoras son prácticamente continuas. El impacto por Irán no se ha materializado aún aunque seguro que viene con algo de inflación. Me preocupan más otros elementos.

¿Por ejemplo?

Los impuestos y las cotizaciones. Nosotros somos un sector tremendamente intensivo en personal. Y los aumentos de cotizaciones, que son costes para las empresas que no repercuten en los empleados, son impuestos puros. Eso hace mucho daño, claro.

¿Cree que este conjunto de elementos puede hacer insostenible el sector sanitario privado?

No, porque al final la cadena de valor es muy sana. Hay más asegurados, creo que ya estamos en 13 millones. Y el crecimiento de ingresos en el conjunto de la cadena es importante.

Que las aseguradoras crezcan en el ramo de la salud más de un 10% es un tema que tiene que permear en la cadena. Eso tiene que ir a otros eslabones para que nosotros podamos pagar a los profesionales, para que podamos crecer.

Alejandro Abarca, durante la entrevista. Nieves Díaz.

Entiendo que a usted lo que le gustaría es que esa permeabilidad, por parte de las aseguradoras, fuera más rápida.

Evidentemente.

Hablando de aseguradoras, en año y medio caduca el actual convenio de Muface. El Gobierno se había comprometido a asegurar su futuro. Sin embargo, no se ha llevado a cabo ninguna acción. ¿Cómo ve este escenario? Porque esto afecta de lleno a toda la sanidad privada.

Es una decisión absolutamente política. Nosotros apoyamos el modelo Muface y creemos que es bueno para para el conjunto de la sociedad. Libera a la sanidad pública de una carga muy importante de pacientes y la privada es más eficiente.

Participaremos en esta mutualidad en la medida en la que podamos tratar a los pacientes de Muface igual que tratamos al resto. Es un tema básicamente de precio. De que lo que paguen las aseguradoras compense, como está compensando ahora. Alguna vez las aseguradoras no han compartido y hemos tenido que retirarnos. Pero espero, y confiamos, que el modelo continúe.