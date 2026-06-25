La facturación de HM se eleva casi un 10% en 2025 y supera la barrera de los 800 millones de euros por primera vez

La compañía alcanzó un Capex de 92,3 millones de euros, invirtiendo en nuevos centros, innovación tecnológica y el desarrollo de proyectos pioneros como telecirugías robóticas internacionales.

Madrid lidera la actividad del grupo, seguido de Barcelona y el sur de España, donde destaca el crecimiento del Hospital Internacional HM Santa Elena y la apertura de nuevos centros.

El aumento de ingresos se debe a la expansión de la red asistencial, incorporación de nuevos centros y refuerzo de capacidades tecnológicas, docentes e investigadoras.

HM Hospitales supera por primera vez los 800 millones de euros de facturación en 2025, con un crecimiento del 9,9% respecto al año anterior.

HM Hospitales cerró el año 2025 superando por primera vez la barrera de los 800 millones de euros de facturación.

La empresa de la familia Abarca alcanzó unos ingresos de 806,4 millones de euros, un crecimiento del 9,9% respecto al año anterior. Se trata del mayor crecimiento porcentual de la compañía de los últimos seis años, excluyendo el periodo excepcional derivado de la pandemia.

Esto supone que el grupo hospitalario ingresó un equivalente a 72,4 millones de euros adicionales el año pasado. Un aumento impulsado por el crecimiento sostenido de su red asistencial con la incorporación de nuevos centros y el "fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas, docentes y de investigación", según indica HM en un comunicado.

"Superar por primera vez los 800 millones de euros de facturación es una consecuencia de algo muy importante: la confianza que depositan en nosotros cada día nuestros pacientes y profesionales", indica Alejandro Abarca, CEO de la compañía, en un comunicado.

"Estos resultados nos permiten seguir reinvirtiendo en aquello que define nuestro modelo: más capacidad asistencial, más innovación, más investigación y más docencia", añade.

Crecimiento

Por territorios, Madrid ha vuelto a liderar la actividad de HM con un incremento de facturación de 27,4 millones de euros (un 6,7% más).

En este caso, el aumento de los ingresos está impulsado tanto por la consolidación de centros recientemente incorporados como por el crecimiento de hospitales ya consolidados. En este sentido, destacan el Hospital HM Rivas (23%), el Hospital HM Torrelodones (8,6%) y el Hospital Universitario HM Puerta del Sur (8,1%).

Por otro lado, el Hospital Universitario HM Madrid Río, el Hospital de Día HM Nuevo Norte y el recién incorporado policlínico HM Boadilla-Montepríncipe aportaron conjuntamente 15,7 millones de euros adicionales a la territorial.

Barcelona ha mantenido su tendencia ascendente y ha alcanzado los 107,9 millones de euros (4,9%). Dentro de esta evolución destaca especialmente el Hospital HM Nou Delfos, que ha superado los 62 millones de euros de facturación tras crecer un 8,2% respecto a 2024.

La actividad en el sur de España ha registrado un incremento del 7,5%, impulsado especialmente por el comportamiento del Hospital Internacional HM Santa Elena, cuyo crecimiento ha superado el 17%, con un importante peso de la actividad internacional. Asimismo, el Grupo ha continuado reforzando su presencia en Andalucía con nuevos desarrollos asistenciales, como el Policlínico HM El Palo, inaugurado en marzo de 2026.

En el noroeste, la incorporación del Hospital HM Santísima Trinidad, en Salamanca, ha supuesto una aportación de 24 millones de euros al conjunto del territorio. Asimismo, tanto Galicia como León mantuvieron una evolución positiva durante el ejercicio, reforzando el crecimiento y el desarrollo progresivo de la red asistencial de HM Hospitales en el noroeste peninsular.

Este crecimiento asistencial en todos los territorios ha venido acompañado también del refuerzo de la plantilla. Se han alcanzado los 7.660 profesionales a cierre del ejercicio, con un 90% de contratación fija y una representación femenina del 77%.

Por otro lado, HM Hospitales continúa impulsando y mantiene la inversión en innovación tecnológica, investigación y transformación digital.

CAPEX

Según indica HM, la empresa ha alcanzado un Capex total de 92,3 millones de euros, destinado tanto al desarrollo de nuevos centros como a la modernización tecnológica y la ampliación de capacidades asistenciales.

Parte de esta inversión se ha dirigido a la incorporación de equipamiento de última generación en diagnóstico por imagen, áreas quirúrgicas de alta complejidad y soluciones digitales. Entre las actuaciones más relevantes destacan la puesta en marcha de nuevos equipamientos tecnológicos y el desarrollo de áreas estratégicas, como la nueva sala de hemodinámica en A Coruña

En este ámbito, HM Hospitales ha alcanzado además un nuevo hito médico y tecnológico con el desarrollo de las primeras telecirugías robóticas realizadas entre dos países de la Unión Europea, conectando España y Bélgica mediante tecnología 5G y el robot quirúrgico Toumai.

Las intervenciones han sido lideradas por especialistas desde el Hospital Universitario HM Sanchinarro y han contribuido a situar al Grupo como referente internacional en innovación quirúrgica y salud digital. Este proyecto fue reconocido además en los Premios Ennova Health 2025 por su contribución al desarrollo de nuevos modelos de telesalud y cirugía digital.

Docencia

En paralelo al crecimiento asistencial, HM Hospitales ha continuado reforzando durante 2025 su apuesta por la docencia y la formación sanitaria. En este ámbito, el Centro Universitario HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la UCJC (Cuhmed), ha iniciado su cuarto año académico consolidando su crecimiento y aportando ya cerca del 50% de la facturación del área docente del Grupo.

Además, HM Hospitales ha continuado ampliando su modelo académico y docente mediante nuevos acuerdos universitarios en distintas comunidades autónomas. Entre ellos, destaca la alianza alcanzada en Galicia con la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE) y el impulso de nuevos grados vinculados al ámbito biosanitario, así como el acuerdo firmado con la Universidad Europea de Andalucía para integrar formación práctica, investigación y actividad asistencial en la red hospitalaria del Grupo en Málaga.

En paralelo, se continúa avanzando en el desarrollo de nuevos campus, titulaciones y proyectos formativos vinculados a las Ciencias de la Salud, reforzando un modelo que integra asistencia, investigación y docencia como parte de una estrategia de crecimiento y generación de talento sanitario.

En cuanto al endeudamiento, HM Hospitales ha incrementado moderadamente su deuda financiera neta. Esto es consecuencia del proceso de expansión y construcción de nuevos centros desarrollado durante el ejercicio.