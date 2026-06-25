Los sindicatos denuncian la supresión del órgano que supervisa la actuación de Muface tras una nueva reforma

CSIF estudia las implicaciones jurídicas de la reforma y considera recurrir el Real Decreto, exigiendo la participación sindical en la supervisión de Muface.

La nueva norma refuerza el papel de la Presidencia y suprime la Comisión Permanente del Consejo General, que incluía a sindicatos y Administración.

La reforma fue aprobada sin la participación de las organizaciones sindicales, lo que ha motivado la queja y solicitud de reunión urgente por parte de CSIF.

CSIF denuncia la eliminación del órgano encargado de supervisar la actuación de Muface tras una reforma del Gobierno.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la supresión del órgano que supervisa la actuación de Muface.

Todo esto ocurre después de que el Gobierno haya aprobado una reforma en la que se establece la estructura de los órganos de dirección y gestión y de participación de la entidad, sin contar con la participación de las organizaciones sindicales.

Por este motivo, CSIF, sindicato mayoritario en la mutualidad, ha elevado una queja y exige una reunión urgente a la directora de Muface.

La reforma refuerza y delimita el papel de la Presidencia (que recae en la Secretaría de Estado de Función Pública) en la alta dirección y representación del organismo, cuyos actos y resoluciones agotarán la vía administrativa.

Igualmente delimita las funciones de la Dirección General en la gestión económica y financiera, planificación y gestión, sistemas de información y estadísticas, entre otras.

Además, la nueva norma elimina la Comisión Permanente del Consejo General (integrada por representantes de la Administración y de los sindicatos).

Esta se encarga de velar por la aplicación de los acuerdos adoptados y proponer medidas para mejorar la mutualidad, entre otras.

Y tiene la función de informar sobre las convocatorias para la concesión de prestaciones de carácter anual único y de todos los asuntos que le someta la Dirección General, así como aquellos que deba conocer el Consejo General.

CSIF está analizando las implicaciones jurídicas de esta modificación, "que podría restar capacidad de control a los sindicatos integrantes de Muface y estudiando la posibilidad de recurrir el Real Decreto de reforma", anuncian en un comunicado.

Además, "iniciaremos una ronda de contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso. Exigimos la participación de los sindicatos en las comisiones de seguimiento del concierto sanitario", continúan.

Según alegan, CSIF siempre ha defendido la vigencia del modelo de mutualismo administrativo.

"La presión de nuestro sindicato salvó el actual concierto después de la crisis que se produjo a finales de 2024 por la insuficiente financiación que provocó la salida de la aseguradora DKV y el bloqueo en la atención sanitaria a mutualistas debido al retraso en la renovación del concierto".