China se convierte en el primer país del mundo en aprobar una terapia CAR-T para tumores sólidos como el de estómago

El medicamento se administrará a los primeros pacientes en las próximas semanas y se prevé recibir unos 200 pedidos en la segunda mitad de 2026.

La terapia fue desarrollada por CARsgen Therapeutics y representa un avance significativo, ya que hasta ahora solo se aplicaba en cánceres hematológicos.

China es el primer país del mundo en aprobar una terapia CAR-T para tratar tumores sólidos como el cáncer de páncreas y estómago.

China se convierte en el primer país a nivel mundial en dar luz verde a una terapia CAR-T para tumores sólidos como el cáncer de páncreas o el de estómago.

El regulador de medicamentos chino (NMPA, por sus siglas en inglés) ha aprobado dicho tratamiento desarrollado por la compañía CARsgen Therapeutics. Se trata de un nuevo hito para las terapias CAR-T, que modifican genéticamente las células inmunitarias de los pacientes para que reconozcan y destruyan las células cancerígenas.

Hasta ahora, estas terapias sólo estaban disponibles para tratar cánceres hematológicos (de sangre) como la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple.

Según declaró Li Zonghai a Reuters, director ejecutivo de CARsgen, la primera dosis se administraría al primer paciente en al menos tres o cuatro semanas. Dijo que un par de pacientes ya estaban esperando el medicamento.

Y que se esperaba recibir alrededor de 200 pedidos del medicamento en la segunda mitad de 2026.

Mientras tanto China continúa tomando la delantera en el desarrollo de nuevas terapias CAR-T.

Según el Centro de Inteligencia Farmacéutica de la consultora británica GlobalData, 15 empresas chinas participan en el desarrollo clínico de terapias CAR-T para el cáncer gástrico, con 22 fármacos en investigación. Hay uno en fase III, cinco en fase II, 15 en fase I y uno en preinscripción.

El IMC-002, desarrollado por la compañía Suzhou Immunofoco Biotechnology, se está consolidando como un fuerte competidor en el mercado de este tipo de cáncer. Así lo señala la consultora británica.

Actualmente está en ensayos de fase III como terapia CAR-T de tercera línea y la compañía ya está explorando la posibilidad de expandirse a tratamientos de primera línea.

Europa

A pesar de que Europa tiene varios tratamientos en desarrollo, aún se queda muy lejos de los avances de China. Aparte de las trabas burocráticas, la especialista denuncia que hay más factores detrás de este retraso.

Como ya contó este diario, la complejidad biológica de los tumores sólidos supone un reto significativo para el desarrollo y la efectividad de las CAR-T, además presenta cierta dificultad para seleccionar bien la diana y la fabricación individualizada.

A esto se suma, el coste de su investigación, los requisitos regulatorios europeos y también la epidemiología.