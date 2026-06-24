Las CCAA recurren a fórmulas extraordinarias para comprar el 55% de los fármacos 'nuevos' por el retraso de su financiación

El 76,5% de los medicamentos innovadores registrados en España cuenta con financiación pública, aunque la tasa baja al 64,7% si se consideran los autorizados en la UE.

El tiempo medio de acceso a nuevos medicamentos se ha reducido a 474 días, 70 menos que en informes anteriores.

Los mecanismos de Medicamentos en Situaciones Especiales se usan especialmente para enfermedades raras; el 36,8% son fármacos huérfanos.

El 55,2% de los fármacos innovadores se compran por vías extraordinarias debido a retrasos en su financiación pública.

Las comunidades autónomas recurren a fórmulas extraordinarias para comprar el 55,2% de los fármacos innovadores debido al retraso en su financiación. Esto ocurre porque España cuenta con una vía de acceso temprano para pacientes con necesidades no cubiertas, lo que se conoce como el mecanismo de Medicamentos en Situaciones Especiales (MSE).

Así lo señala el reciente informe publicado por el Ministerio de Sanidad sobre la financiación de medicamentos innovadores que da continuidad al de febrero de 2026.

Estos mecanismos de compra se utilizan sobre todo para acceder a los medicamentos para enfermedades raras. En concreto, el 36,8% de los que utilizaron esta vía fueron fármacos huérfanos.

Sanidad destaca que, aunque estos tratamientos suelen tener negociaciones más complejas y tiempos de financiación algo superiores, el MSE garantiza que puedan estar disponibles para los pacientes mientras se resuelve el trámite administrativo.

Un estudio de la Revista Gaceta Sanitaria argumenta que España financia un alto porcentaje de los fármacos autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), pero su incorporación a la cartera de servicios con financiación pública se demora demasiado.

Esta demora, aun con márgenes de mejora, viene condicionada por lo que se entienda por innovación.

Por otro lado, el informe de Sanidad incorpora otra novedad: analiza el impacto de los expedientes sucesivos. Es decir, aquellos medicamentos que requieren más de una negociación tras una decisión de financiación negativa inicial. El estudio revela que el 15,4% de los fármacos financiados pasó por este proceso de reevaluación.

Este dato es fundamental para entender los tiempos más largos. Así, el 80,8% de los expedientes sucesivos que superaban el año desde el registro obtuvo finalmente una resolución de financiación positiva.

"Esto muestra que los plazos más dilatados suelen responder a procesos de negociación técnica y económica complejos que, en su gran mayoría, terminan con el acceso del fármaco al sistema", señala Sanidad.

Plazos

El nuevo informe confirma una mejora en los tiempos de incorporación de los nuevos tratamientos al Sistema Nacional de Salud (SNS).

Los datos actuales reflejan una reducción acumulada de 70 días en el tiempo que transcurre desde que un fármaco es autorizado en Europa hasta que obtiene financiación en nuestro país.

El informe analiza la evolución de 221 medicamentos innovadores autorizados en la Unión Europea entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2024.

La mediana del tiempo total de acceso se sitúa ahora en 474 días, lo que supone un avance frente a los 503 días del informe anterior y los 544 días registrados en el primer análisis de 2025.

Esta agilización, según Sanidad, se debe principalmente a una mejora en la fase nacional de tramitación.

El tiempo desde que el medicamento se registra en España hasta que se decide su financiación ha bajado hasta los 400 días (mediana), frente a los 431 días iniciales. Por su parte, el trámite administrativo de registro tras la autorización europea se mantiene estable en una mediana de 43 días.

El informe también ayuda a contextualizar la tasa de financiación, ya que no todos los medicamentos autorizados en la Unión Europea llegan después al procedimiento nacional de precio y reembolso en España.

En el caso de los medicamentos autorizados en 2021 y 2022, sobre los que ya ha pasado más tiempo desde su autorización, entre un 12% y un 17% no había iniciado este procedimiento en nuestro país.

Por eso, "conviene diferenciar entre los medicamentos autorizados en Europa y los que llegan al circuito nacional en España", alega el Ministerio.

La Administración sólo puede valorar la financiación de los medicamentos que entran en ese procedimiento. Por este motivo, la tasa de financiación sobre los medicamentos registrados en España permite medir mejor la respuesta del SNS.

De los medicamentos analizados, el 84,6% autorizados en la Unión Europea, 187 de 221, constan registrados en España; el 76,5% cuenta con financiación pública. Y si se toma como referencia el total de medicamentos autorizados en la Unión Europea, la tasa de financiación se sitúa en el 64,7%.