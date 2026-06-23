La patronal de la sanidad privada trabajará con las CCAA para reducir las listas de espera

ASPE trabajará para que el modelo de mutualismo siga garantizando una atención sanitaria de calidad para los funcionarios, priorizando sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia.

La patronal defiende la colaboración público-privada como una necesidad y promueve la revisión de los modelos de convenio y concesión existentes.

ASPE ha impulsado una comisión específica de Coordinación con Asociaciones Territoriales y un Plan de Proximidad Territorial para atender las particularidades de cada región.

La patronal de la sanidad privada, ASPE, colaborará con las comunidades autónomas para reducir las listas de espera y mejorar la coordinación territorial.

La patronal de la sanidad española, ASPE, ha presentado su nueva hoja de ruta de cara a los próximos años. Todo ello, coincidiendo con la llegada de su nuevo presidente, José Manuel Baltar, que estará al frente de la institución hasta 2030.

Así, la agrupación ha anunciado que trabajará con las administraciones autonómicas y gobiernos regionales para reducir las listas de espera. Para ello, se impulsarán espacios de coordinación que permitan alinear prioridades, compartir información estratégica y anticipar respuestas ante los cambios regulatorios que afectan al sector.

"Claramente las desigualdades son territoriales, las comunidades autónomas son las que tienen las competencias sanitarias. Por eso, queremos potenciar a nivel territorial la interlocución. Habrá que estudiarlo con cada gobierno autonómico y ahí les tenderemos la mano para colaborar en todo lo que ellos precisen", ha señalado Baltar durante su intervención.

También, la patronal ha impulsado la creación de una comisión específica de Coordinación con Asociaciones Territoriales. Este órgano les permite alinear agendas autonómicas y nacionales, compartir información estratégica y anticipar retos regulatorios en cada comunidad autónoma, reforzando la unidad del sector.

En este contexto, la patronal ya ha puesto en marcha su Plan de Proximidad Territorial que busca atender las especificidades propias de cada región .

Esta estrategia se enmarca dentro de su Plan de Gobierno que se basa en seis ejes (pacientes, profesionales, colaboración público-privada, relación con el sector asegurador, innovación y cohesión territorial).

La colaboración público-privada es otra de las medidas que Aspe pretende consolidar. Esta no es una opción coyuntural, sino una necesidad. Por eso, Baltar ha recordado que desde la patronal se apoya totalmente los modelos de convenio y de concesión existentes. "Y abogamos por profundizar en ellos cuando las administraciones públicas así lo consideren", ha indicado.

En un momento donde se está cuestionando la viabilidad de estos conciertos, debido a la reciente aprobación de la Ley de Gestión Pública, la alianza ha vuelto a recordar que no se puede anteponer la ideología a la salud de los pacientes. La patronal espera que la futura normativa no supere el correspondiente trámite parlamentario en las Cortes.

De hecho, Baltar ha indicado que la patronal ha mantenido varias conversaciones con los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, a los que les han presentado su propuesta de modificación de ley.

Mutualismo

Por otro lado, el presidente ha anunciado que trabajarán para que la evolución y renovación del modelo de mutualismo continúe garantizando una atención sanitaria de calidad para los funcionarios, preservando los valores de accesibilidad, libertad de elección y eficiencia que lo caracterizan.

"Asimismo, promoveremos que la experiencia y las necesidades del sector asistencial sean tenidas en cuenta, contribuyendo a que el modelo siga siendo sostenible y capaz de ofrecer una prestación sanitaria de calidad", ha argumentado.

Se promoverá un análisis estructural del modelo que permita abordar cuestiones como la evolución de los costes asistenciales, la sostenibilidad financiera, la accesibilidad y la preservación de los estándares de calidad. Y se mantendrán reuniones constantes con Unespa, patronal del sector asegurador, con el objetivo de encontrar un marco de colaboración que se ajuste a la realidad de la sanidad española.

"Promoveremos una revisión justa y actualizada de los precios de conciertos, adaptada a las particularidades territoriales. Y que los acuerdos de colaboración reflejen adecuadamente los costes reales de la asistencia y su evolución, garantizando la sostenibilidad de los centros y la calidad del servicio prestado".

En relación con los conciertos de Mugeju e Isfas, que finalizan en diciembre de 2026, Baltar ha indicado que esperan que ambos se resuelvan con la misma solvencia financiera con la que finalmente se logró zanjar el de Muface.

Por último, Aspe también reforzará el papel de las asociaciones de pacientes. Su objetivo es consolidar una relación estable con estas organizaciones, incorporar su visión y escuchar sus necesidades.