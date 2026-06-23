La inversión de Europa en medicamentos innovadores genera un retorno en ahorro de hasta seis veces su coste

El informe recomienda reconocer la innovación farmacéutica como inversión, garantizar acceso equitativo a medicamentos innovadores y fortalecer el ecosistema europeo de ciencias de la vida con políticas coordinadas.

Cada euro invertido en medicamentos contra el cáncer generó un retorno de 6,80 euros; en fármacos para la diabetes y metabolismo, de 4,70 euros, y para enfermedades respiratorias, de 3,80 euros.

El uso de estos medicamentos permitió reducir 1,83 millones de años de vida perdidos antes de los 85 años y 20,9 millones de días de hospitalización en 29 países europeos.

La inversión europea de 11.670 millones de euros en medicamentos innovadores entre 2014 y 2024 generó un retorno de casi seis veces esa cantidad en ahorros sociales, económicos y hospitalarios.

La Federación Europea de la Industria Farmacéutica, a la que pertenece Farmaindustria, ha publicado este martes un estudio que muestra que, entre 2014 y 2024, la inversión europea de 11.670 millones de euros en nuevos medicamentos innovadores generó un retorno de casi seis veces esa cantidad en ahorros sociales, económicos y en costes hospitalarios.

En total equivale a 66.000 millones de euros, incluyendo más de 9.000 millones de euros en ahorros directos para los hospitales.

Así, el uso de medicamentos de reciente aprobación se asoció con una reducción de 1,83 millones de años de vida perdidos antes de los 85 años y una reducción de 20,9 millones de días de hospitalización en los 29 países europeos, lo que equivale a liberar más de 57.000 camas de hospital durante un año completo.

Asimismo, el uso de medicamentos innovadores generó un retorno de hasta 6 veces el coste, con un impacto total de más de 66.000 millones de euros en toda Europa.

Concretamente, los medicamentos innovadores han generado: 38.000 millones de euros en productividad laboral; 19.000 millones de euros en cotizaciones no remuneradas; y 9.000 millones de euros en ahorro de costes hospitalarios. Además, en cuanto al ahorro hospitalario se obtuvieron 78 céntimos por cada euro invertido, antes de contabilizar las ganancias en productividad.

Finalmente, el informe que examina el impacto en la mortalidad y en la utilización de los servicios hospitalarios, y cuantifica los beneficios económicos en función de tres áreas terapéuticas principales en 29 países europeos entre 2014 y 2022, muestra que cada euro invertido en medicamentos contra el cáncer ha generado un retorno de 6,80 euros; en medicamentos para la diabetes y el metabolismo, de 4,70 euros, y en los medicamentos respiratorios, de 3,80 euros.

En el caso de España, los datos de este informe están en consonancia con los analizados el año pasado por la consultora Afi en su informe 'Contribución socioeconómica de los medicamentos y de la industria farmacéutica en España', que evaluó por primera vez el impacto de las compañías farmacéuticas en nuestro país desde un doble enfoque: el valor socioeconómico que aportan los medicamentos y aquel propiciado por la investigación y la fabricación en España de estos productos.

Según señalan desde Farmaindustria, este estudio llegó a la conclusión de que los cerca de 22.000 millones de euros de inversión pública en medicamentos en 2022 propiciaron un ahorro de cerca de 14.200 millones de euros en otras partidas presupuestarias.

El estudio 'Cómo impulsa la innovación la salud y el crecimiento en Europa: evaluación del rendimiento de la inversión en medicamentos innovadores' está realizado por el Instituto WifOR, en colaboración con el economista de la Universidad de Columbia, el profesor Frank R. Lichtenberg.

Sus autores señalan tres grandes estrategias que deberían ser adaptadas en los países europeos. La primera es reconocer la innovación farmacéutica como una inversión económica, no como un gasto, ya que "la rentabilidad de los medicamentos es alta y probablemente esté subestimada".

En segundo lugar piden garantizar un acceso oportuno y equitativo de los pacientes a medicamentos innovadores en toda Europa, ya que "los retrasos en el acceso se traducen directamente en pérdidas de salud evitables y en la pérdida de beneficios económicos". "La simplificación de los procesos de aprobación, reembolso y adopción debe ser una prioridad compartida entre los Estados miembros", añade.

Y finalmente, fortalecer el ecosistema europeo de ciencias de la vida mediante una acción política coordinada. Aquí, recuerdan que el entorno geopolítico y regulatorio corre el riesgo de hacer que Europa sea menos competitiva como destino para la inversión farmacéutica. "Los Estados miembros y las instituciones de la UE deben considerar la innovación, el acceso y la competitividad como agendas políticas interconectadas, no aisladas", concluyen.