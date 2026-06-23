Centros de salud y hospitales, a 40 °C y sin aire acondicionado: "Los pacientes se tienen que traer sus propios ventiladores"

Sindicatos reclaman mayor inversión en climatización y refuerzo de plantillas, especialmente en verano, para garantizar la salud de pacientes y trabajadores.

El problema afecta principalmente a centros en regiones como Galicia, Castilla y León, País Vasco, Andalucía y otras, según denuncias sindicales.

Centros de salud y hospitales en España alcanzan hasta 40 °C durante la ola de calor, sin sistemas adecuados de climatización.

España afronta su primera ola de calor del verano con los termómetros por las nubes. Mientras tanto, los hospitales sufren otra calurosa temporada sin aire acondicionado y una correcta climatización que obliga a "los pacientes a tener que traer sus propios ventiladores", alerta Paloma Repila, portavoz del sindicato de Enfermería (Satse) a este diario.

El sindicato asegura que ha recibido quejas de profesionales que se han visto obligados a comprar sus propios aparatos para poder trabajar en unas condiciones mínimas, así como casos en los que sus responsables les han dado como única solución que "cierren las ventanas y bajen las persianas lo máximo posible".

Los más afectados son los centros de salud y los antiguos consultorios que, año tras año, sufren esta falta de recursos. No obstante, en la actualidad la situación escala hasta los hospitales, donde las urgencias, plantas de hospitalización y áreas de rehabilitación "alcanzan los 40 grados".

Por eso mismo, Satse ha denunciado ante la Inspección de Trabajo y las gerencias de salud las situaciones de "calor extremo e insoportable" que están asfixiando a los centros sanitarios. En estos espacios ya se superan las temperaturas máximas establecidas por ley para poder trabajar en condiciones adecuadas y evitar riesgos para la salud.

El sindicato precisa que esto se ha observado en diferentes puntos del país. Sobre todo, en centros de País Vasco, Andalucía, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Navarra, Murcia y Canarias.

Se refiere, en concreto, a los casos de varios centros sanitarios ubicados en las provincias de Ourense (Galicia), Salamanca (Castilla y León) o Álava (País Vasco), donde se han registrado temperaturas superiores a los 30 ºC.

Todo ello a pesar de que la normativa en España señala que, en espacios donde se realizan trabajos sedentarios, como las consultas sanitarias, la temperatura debe estar entre 17 y 27 ºC.

Mientras tanto, en entornos donde se realizan trabajos ligeros, como en las plantas de un hospital, debe situarse entre los 14 y 25 ºC.

La organización sindical subraya que los hospitales y centros de salud son entornos laborales "especialmente vulnerables", ya que acuden y permanecen en ellos personas de edad avanzada o con distintos problemas y complicaciones. Unas circunstancias, entre otras, que incrementan los riesgos derivados de la exposición a altas temperaturas.

Repila recuerda que desde hace unos años "estamos siendo testigos del cambio climático, lo que está produciendo que la mitad de España, por lo menos, viva un clima bastante cálido casi seis meses al año". Unas temperaturas que también se están extendiendo al norte del país, que no están tan acostumbrados a lidiar con ellas.

"Creo que a la administración se le olvida que los profesionales sanitarios somos trabajadores y que hay una serie de consideraciones, por salud laboral, que hay que cumplir. A las personas que trabajan al aire libre se les adapta de alguna manera su horario, su vestimenta, y parece que eso no nos entra en la cabeza con los hospitales, que deberían ser sitios confortables", señala Repila.

A ello se suma que esto ocurre en fechas donde hay un déficit de plantilla, ya que gran parte de ella está disfrutando de sus vacaciones. "Debido a la alta presión asistencial, sobre todo en zonas costeras, los profesionales trabajan a destajo porque es un momento con mayor población de lo habitual", continúa.

"Entonces estamos metiendo ahí un cóctel de cosas, que esto ya nos ha parecido que no podemos tolerarlo y hemos decidido abordarlo a través de los comités de seguridad y de salud y de la Inspección de Trabajo", termina la portavoz.

Prevención de riesgos laborales

¿Y por qué ocurre esto? Según las organizaciones sindicales hay una falta de control en materia de prevención de riesgos laborales.

"La situación es variopinta. El problema principal es que no se actualizan las evaluaciones de riesgos, algo obligatorio que está incluido en la Ley 31/1995 de prevención de riesgos", indica Jorge Curiel, secretario técnico de Salud Laboral de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM).

Al llegar el verano y las olas de calor, "debería evaluarse la situación en todos los puestos de trabajo y no se hace. El uso de aires acondicionados es generalizado, aunque no lo es el seguimiento de su funcionamiento y el análisis de sus efectos", reclama.

Aun así, según Curiel, dependiendo del lugar, el acondicionamiento es adecuado o no. En algunos territorios, "el personal debe afrontar situaciones desfavorables hasta llegar a la denuncia en la Inspección de Trabajo".

Los mayores problemas casi siempre surgen al principio, con los cambios bruscos de temperatura, luego se van adoptando medidas para corregirlos.

No obstante, "es en la Atención Primaria donde se detectan mayores problemas porque no sólo ocurren en los grandes centros de salud sino también en los consultorios rurales. Sobre todo el déficit se concentra precisamente con la necesidad de asistir en calles, carreteras y caminos".

Inversión

En este contexto, Satse reclama a las distintas consejerías de Sanidad que aumenten la inversión en sistemas de climatización y mantenimiento para asegurar que todos los centros sanitarios cuentan con condiciones óptimas ante un verano que se prevé más caluroso de lo normal.

Desde el Ministerio de Sanidad se ha alertado, en línea con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de que hay hasta un 70% de probabilidades de que este periodo estival sea más caluroso de lo habitual, lo que supone una "seria amenaza" para la salud pública, teniendo en cuenta, además, que "no sólo hace más calor, sino que llega antes y dura más".

A pesar de las demandas del sindicato y de las recomendaciones de las instituciones estatales, Satse constata que algunas administraciones sanitarias hacen "caso omiso" de las indicaciones contempladas en documentos como el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud de 2026.

Además de esto, desde CSIF reclaman la importancia de invertir en el cuidado de los profesionales sanitarios, ampliando las plantillas durante esas fechas.

"Lo que no puede ser es que si la gente se va de vacaciones se opte por cerrar plantas, camas. Esto no es la solución al problema. Y eso, por enésima vez lo repetimos, porque es muy lamentable que en verano justamente haya obras para mejorar infraestructuras o, con la excusa de eso, se cierren espacios", manifiesta José Francisco Frías, responsable de Acción Sindical de Sanidad de CSIF.