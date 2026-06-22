PharmaMar recluta al primer paciente para ensayar PM54 junto a pembrolizumab en tumores sólidos avanzados

La investigación prevé reclutar 119 adultos en seis centros de EE.UU. y finalizar en abril de 2029.

El estudio, aprobado por la agencia reguladora de Estados Unidos en diciembre de 2025, busca determinar la seguridad, tolerabilidad y eficacia preliminar del tratamiento.

PharmaMar ha iniciado el reclutamiento de pacientes para un ensayo clínico de fase I/II que evalúa la combinación de PM54 y pembrolizumab en tumores sólidos avanzados.

PharmaMar ha anunciado el reclutamiento del primer paciente en su ensayo clínico de fase I/II que evalúa el compuesto PM54 en combinación con pembrolizumab para el tratamiento de tumores sólidos en estadio avanzado.

El estudio fue aprobado por la agencia reguladora de Estados Unidos en diciembre de 2025 y está diseñado para evaluar la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia preliminar de esta terapia en pacientes con neoplasias avanzadas previamente tratadas.

El objetivo primario del estudio es la evaluación de la seguridad y la tolerabilidad de PM54 en combinación con pembrolizumab, así como la determinación de la dosis recomendada, junto con la valoración de la actividad antitumoral en términos de tasa de beneficio clínico y de respuesta objetiva.

El estudio incluye pacientes con tumores asociados a importantes necesidades médicas no cubiertas, entre ellos, el melanoma en estadio avanzado, el cáncer de endometrio, tumores neuroendocrinos extrapulmonares y mesoteliomas.

La combinación de PM54 y pembrolizumab está destinada a potenciar las respuestas inmunitarias antitumorales y a ofrecer una potencial nueva opción terapéutica para pacientes con tumores sólidos en estadio avanzado.

PM54 es un tratamiento experimental desarrollado por PharmaMar, mientras que pembrolizumab es una inmunoterapia ampliamente utilizada para tratar cánceres como el melanoma y el de pulmón.

Ambos se administran en forma de infusión intravenosa.

El estudio pretende reclutar 119 pacientes voluntarios mayores de edad en seis centros de Estados Unidos (en Nueva York, Texas y Virginia) y se prevé que estará completado en abril de 2029.