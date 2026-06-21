El Gobierno prevé ahorrar unos 1.857 millones en gasto farmacéutico rebajando los precios de los medicamentos

El real decreto incluirá techos de gasto, acuerdos de riesgo compartido y plazos administrativos más estrictos para la financiación de medicamentos, agilizando el proceso de decisión.

Se contemplan subidas selectivas de precios de hasta un 20% para medicamentos genéricos antiguos con precios muy bajos, para garantizar su sostenibilidad y evitar problemas de suministro.

La nueva normativa introduce precios dinámicos, revisiones a la baja y mejoras en el acceso precoz y gestión de nuevas indicaciones para medicamentos, lo que permitirá ahorrar más de 200 millones adicionales.

El Gobierno prevé ahorrar más de 1.857 millones de euros en gasto farmacéutico mediante la bajada de precios de medicamentos en los próximos cinco años.

El Ministerio de Sanidad quiere rascar ahorros a través de gasto farmacéutico. El departamento aspira a recortar lo suficiente el precio de los medicamentos financiados como para obtener más de 1.857 millones de euros en los próximos años.

Así lo indica a memoria de impacto normativo que acompaña al borrador del real decreto de financiación de los medicamentos. Un proyecto normativo con el que Sanidad aspira a revolucionar cómo se deciden en España los precios de los medicamentos.

El texto recoge el impacto presupuestario que tendrá la aplicación del decreto. Concretamente, por la puesta en marcha del sistema de precios dinámicos, que agilizará las bajadas de precios por la llegada al mercado de competidores de fármacos de marca y de versiones genéricas o biosimilares.

En los próximos cinco años, aplicar este nuevo modelo supondrá ahorrar más de 1.857 millones de euros netos.

Sanidad matiza que estos ahorros repercutirán en las comunidades autónomas, que son las que financian los medicamentos de oficina de farmacia.

La mejora de costes llegará por otras medidas además de los precios dinámicos.

A través de un mejor acceso precoz y la gestión de segundas y sucesivas indicaciones para medicamentos ya aprobados, se estima que se podrá rebajar el gasto hasta en 200 millones de euros.

Revisiones a la baja

Además, se van a facilitar las revisiones a la baja que suele ejecutar la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Con esta fórmula. el ahorro estará por encima de los 104 millones.

Con todo, esta norma también recoge incrementos del gasto farmacéutico (sobradamente compensados por los ahorros planteados, en cualquier caso).

Uno de ellos son las subidas de precios que recoge la norma para medicamentos genéricos antiguos con un precio inferior a los 1,6 euros cada unidad. Y cuya viabilidad esté en riesgo, claro.

En estos casos se prevé "un ajuste selectivo al alza del 10%–20% para garantizar sostenibilidad y evitar problemas de suministro".

El real decreto prevé también la creación de un sistema de información para el nuevo modelo de financiación, que tendría un coste de unos 120 millones.

Cabe recordar que dentro de la revolución que quiere poner en marcha el departamento, está la financiación condicionada y provisional de medicamentos.

Con ella, la sanidad pública costeará medicamentos aunque haya dudas sobre su eficacia a largo plazo. Se financiarán productos de forma temporal mientras el laboratorio genera nuevas pruebas de su efecto o impacto.

Sin embargo, si finalmente la Administración decide que la susodicha terapia no cumple los requisitos para ser financiada o que lo puede ser pero a un precio inferior, la empresa que lo comercialice deberá devolver la diferencia.

Techos de gasto

Desde Sanidad indican que también habrá techos de gasto, una fórmula que se utilizó temporalmente en la estrategia contra la hepatitis C de hace 10 años.

El borrador de real decreto también recoge los acuerdos de riesgo compartido. El funcionamiento es simple: si el medicamento no logra los resultados de salud medibles y verificables que se acordaron, el laboratorio asume parte del coste de la terapia.

Así mismo, la financiación de medicamentos tendrá plazos administrativos estrictos y fijos para tomar decisiones.

En términos generales, estos procesos se tendrán que resolver en un plazo máximo de seis meses desde la admisión a trámite de la solicitud.

Para los genéricos y biosimilares este plazo se reduce a 30 días, para facilitar su entrada rápida al mercado.