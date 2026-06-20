Convenio de farmacias: el desacuerdo salarial y su aplicación en 2026 distancian a patronal y sindicatos

La negociación continuará el 30 de junio con la esperanza de resolver los puntos pendientes y avanzar hacia un acuerdo global del convenio.

Ambas partes han acercado posturas en temas como los preavisos por cese y la jornada anual máxima, pero persisten diferencias sobre descansos y acumulación de jornadas.

Los sindicatos exigen un aumento salarial del 16% en cuatro años y que las subidas sean retroactivas, mientras la patronal ofrece menos y rechaza los pagos retroactivos.

El desacuerdo salarial y la aplicación de subidas en 2026 mantienen distanciados a la patronal y los sindicatos en la negociación del nuevo convenio de farmacias.

El nuevo convenio de oficinas de farmacia se está haciendo de rogar. Después de casi dos años de negociación y de haber tenido que recurrir a la mediación a través del SIMA, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (la patronal) y los sindicatos (CCOO, UGT y Fefane) siguen distanciados.

En concreto, el desacuerdo salarial y su aplicación precisamente en 2026 son dos puntos en los que ambas partes no terminan de llegar a un acuerdo.

En la reunión celebrada el pasado miércoles, ambos consiguieron acercar posturas en relación a varios temas como en los preavisos por cese voluntario y la determinación de la jornada anual máxima de trabajo.

Sin embargo, los salarios no corrieron la misma suerte.

Todavía las posturas están muy alejadas en lo relativo a los incrementos salariales para los años 2026, 2027 y 2028, y también en los descansos entre jornadas.

Según ha podido saber este diario, la propuesta de la patronal está muy por debajo de las pretensiones de los trabajadores. Estos piden un incremento del 16% a lo largo de cuatro años, una cantidad 3 puntos por encima de lo que ofrece FEFE.

Por otro lado, la patronal de las farmacias se niega a abonar con carácter retroactivo las subidas salariales.

Es decir, las organizaciones sindicales reclaman que el aumento del sueldo se aplique desde una fecha anterior a aquella en la que realmente se apruebe. En este caso, el convenio lleva caducado desde finales de 2024 y debería haberse aplicado el nuevo a partir de 2025. Por eso mismo, como la negociación se ha retrasado, los sindicatos piden que dichas subidas sean con carácter retroactivo.

Así, aunque los sindicatos aceptaron congelar los retrasos de 2025 para facilitar la negociación, ya han avisado de que no tolerarán más demoras este año.

Otro de los puntos de fricción es en lo relacionado con una cláusula del borrador en la que se define que la empresa podría optar a acumular jornadas de manera continuada.

Una medida a la que los sindicatos se oponen de manera rotunda debido a que esta puede provocar que las jornadas se prolonguen y los trabajadores estén hasta siete o más días sin descanso.

Negociación

"Somos perfectamente conscientes de la preocupación que esta situación genera entre el colectivo de trabajadores, "pero ha de entenderse que los esfuerzos de las entidades que componen la bancada sindical están encaminados a obtener el mejor de los acuerdos y un convenio que dote de condiciones, garantías y seguridad a todo el colectivo", aseguran los sindicatos en un comunicado.

Por su parte, FEFE señala que ha participado en todo momento desde la responsabilidad y la voluntad de consenso.

"No ha abandonado la mesa de negociación y mantiene su disposición a avanzar en un texto equilibrado, que resulte compatible con la sostenibilidad de las oficinas de farmacia y que proteja tanto la estabilidad del empleo como la mejora de las condiciones laborales del sector", indica en una nota.

Así, después de más de cuatro horas de reunión, las partes decidieron aplazar la negociación nuevamente al 30 de junio con el objetivo de seguir avanzando y lograr cerrar aquellos puntos que aún quedan pendientes.

Hasta esa nueva cita, FEFE considera conveniente no realizar más valoraciones sobre el desarrollo de la negociación, por respeto al proceso de mediación.

Según confirman fuentes cercanas a la negociación, ambas partes esperan que en la próxima cita haya más acercamientos y se cierre por fin el diálogo.

Si se consiguiera un acuerdo de salarios y de descansos entre jornadas "el grueso" del convenio estaría acordado y ya sólo faltaría matizar pequeños puntos. "Después se podría llegar fácilmente a un pacto", aseguran dichas fuentes.