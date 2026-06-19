La financiación pública de terapias antitabaco triplica las posibilidades de que las personas dejen de fumar

A pesar de los avances, el tabaquismo sigue siendo una de las principales causas evitables de enfermedad y muerte en España, con alta prevalencia entre jóvenes y personas de menor nivel socioeconómico.

El informe destaca el papel clave de las farmacias comunitarias y la intervención profesional para aumentar el éxito en la cesación tabáquica.

Entre 472.000 y 494.000 personas intentaron dejar de fumar en 2025 usando tratamientos farmacológicos financiados, siendo la citisiniclina el medicamento más utilizado.

La financiación pública de terapias antitabaco triplica las posibilidades de dejar de fumar, especialmente cuando se combina con la intervención del farmacéutico.

La financiación pública de medicamentos antitabaco aumenta las posibilidades de que las personas dejan de fumar y esto llega hasta triplicarse cuando se combina la terapia sustitutiva de nicotina con la intervención del farmacéutico.

Así lo señala el reciente informe de Cesación tabáquica: un reto sanitario y social, elaborado por el Consejo General de Farmacéuticos y el Ministerio de Sanidad y que ha sido presentado este viernes.

La incorporación a la financiación pública de medicamentos como bupropión y vareniclina en 2020 y de citisiniclina en 2023 ha permitido ampliar el acceso a terapias eficaces para la cesación tabáquica dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Como resultado, entre 472.000 y 494. 000 personas intentaron dejar de fumar durante 2025 utilizando tratamientos farmacológicos financiados. La citisiniclina concentra la mayor parte de estos tratamientos, con cerca de 450.000 personas tratadas.

El análisis demuestra que cuando disminuye drásticamente la disponibilidad de estos medicamentos (como ha ocurrido en ocasiones puntuales por problemas de stock) también se reducen los intentos de abandono. Las alternativas no financiadas, como parches, chicles o sprays con nicotina, aumentan ligeramente su utilización, pero no llegan a compensar la caída de los tratamientos financiados.

El estudio concluye que la cesación tabáquica debe seguir siendo una prioridad sanitaria. Aunque el consumo de tabaco se encuentra en mínimos históricos, con un 25,8 % de fumadores diarios, el tabaquismo continúa siendo una de las principales causas evitables de enfermedad, discapacidad y provoca más de 50.000 muertes al año en España.

La publicación del estudio coincide con la edición del número 200 de los Puntos Farmacológicos, la serie de documentos de actualización científico-profesional elaborados por el Consejo General de Farmacéuticos para acercar a los profesionales el conocimiento más reciente sobre los principales retos sanitarios y los avances terapéuticos.

Según los datos analizados, el 67,7 % de los fumadores se ha planteado dejar de fumar y el 44,1 % realizó al menos un intento de abandono durante el último año. Estas cifras reflejan una elevada concienciación sobre los riesgos asociados al tabaquismo y una creciente demanda de apoyo profesional para abandonar el consumo.

"Los espacios sin humo no solamente han protegido a millones de personas sino que han contribuido a reducir el consumo. Por eso, seguimos trabajando en reforzar la regulación del tabaco y de los nuevos productos. De hecho, en las próximas semanas estará listo el nuevo Real Decreto de nuevos dispositivos (vapeadores, tabaco calentado y bolsitas de nicotina)", ha señalado Mónica García, ministra de Sanidad.

De esta manera, a pesar de los avances registrados en las últimas décadas, el tabaquismo sigue teniendo una elevada prevalencia. El 36,8 % de la población de entre 15 y 64 años declara haber fumado durante el último año y el 25,8 % lo hace diariamente.

El informe alerta, además, de las desigualdades sociales asociadas al tabaquismo, con una mayor prevalencia entre los grupos de menor nivel socioeconómico, y advierte de la irrupción de nuevas formas de consumo de nicotina, especialmente entre los más jóvenes. En España, uno de cada cinco adultos y cerca de la mitad de los adolescentes ha probado los cigarrillos electrónicos.

La farmacia comunitaria

El informe destaca igualmente la importancia del acompañamiento profesional durante el proceso de abandono del tabaco. La evidencia científica revisada en el estudio muestra que la intervención del farmacéutico comunitario puede duplicar la probabilidad de éxito al dejar de fumar.

“La intervención del farmacéutico es fundamental para mejorar la detección de pacientes de riesgo, aumentar la motivación, reforzar la adherencia a los tratamientos y acompañar a las personas durante un proceso que sabemos que no siempre es fácil”, ha señalado Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Farmacéuticos (Cgcof) en la presentación.

Además, el informe destaca que las intervenciones desarrolladas desde las farmacias comunitarias son coste-efectivas y contribuyen a optimizar los resultados en salud.

"Ahora el reto que tenemos no es averiguar que funciona para frenar el tabaquismo porque eso ya lo sabemos, es en conseguir que esas soluciones lleguen a todas esas personas que lo necesitan", ha precisado Aguilar.

Formación

Este informe se ha elaborado en el marco del convenio firmado el pasado mes de febrero entre el Ministerio de Sanidad y el Consejo General de Colegios Farmacéuticos para impulsar actuaciones conjuntas de prevención y control del tabaquismo.

España cuenta con más de 22. 000 farmacias comunitarias distribuidas por todo el territorio nacional, una red sanitaria que destaca por su proximidad, accesibilidad y capacidad para llegar a prácticamente toda la población.

El convenio suscrito refuerza por ello el papel de las farmacias comunitarias en la prevención y el abordaje del tabaquismo, e incluye medidas como la incorporación de los farmacéuticos al programa formativo del Ministerio de Sanidad «Abordaje del tabaquismo desde Atención Primaria», además del desarrollo de campañas de educación sanitaria y estudios para evaluar el impacto de las intervenciones realizadas desde las farmacias.