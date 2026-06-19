La Asamblea General de Cofares respalda la gestión de Eduardo Pastor con un 98% de apoyo

Las marcas Farline y Aposán crecieron un 14,3% y Farmavenix aumentó sus ventas un 19% en 2025.

La cooperativa invirtió 45 millones de euros en la modernización y ampliación de su red de almacenes durante 2025.

Cofares alcanzó en 2025 un récord de ventas de 4.580 millones de euros, un 7,4% más que el año anterior.

Eduardo Pastor ha sido respaldado con un 98% por la Asamblea General de Cofares como presidente.

El presidente de Cofares, Eduardo Pastor, ha obtenido el respaldo del 98% de la Asamblea General este jueves.

En la misma se han presentado los resultados del último ejercicio. En 2025, Cofares alcanzó un récord de ventas, con 4.580 millones de euros, un crecimiento del 7,4%.

El resultado bruto de explotación (EBITDA) fue de 49,1 millones de euros, un 12% más.

El beneficio antes de impuestos fue de 18,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento de casi el 19% respecto a 2024.

Pastor ha destacado, además, la tasa de cobertura del 70,7%, que garantiza la máxima estabilidad y seguridad financiera.

En la gestión de su modelo comercial, ha destacado el presidente de Cofares, destacan herramientas como Nexo, que mejoran la gestión y rentabilidad de las oficinas de farmacia y que en 2025 alcanzó una facturación de 191 millones de euros, creciendo más del 18%.

Durante su intervención en la Asamblea, Pastor ha destacado el esfuerzo inversor de la cooperativa, que en 2025 destinó 45 millones de euros al mantenimiento, ampliación y modernización de su red de almacenes, una cifra que escala hasta los 230 millones de euros al contemplar el acumulado de los últimos cinco años.

"Continuamos desplegando nuestra estrategia de expansión y acercamiento al socio. De hecho, ya hemos planificado la construcción de nuevos almacenes en Córdoba, Talavera (Toledo) y Santa Cruz de Tenerife".

Además, durante 2025 se han ejecutado mejoras operativas en los centros de Murcia, Fuencarral (Madrid), Valencia, Málaga, Alicante, Gerona, Castellón y Valladolid.

Cofares cuenta actualmente con 48 centros y plataformas a lo largo de toda la geografía nacional, desde donde se despliegan 2.455 rutas.

Otros motores de crecimiento en 2025 han sido Farline y Aposán, las marcas de consumer health, que han crecido un 14,3% hasta un total de 70 millones de euros.

Además, el operador de soluciones logísticas globales Farmavenix ha experimentado un crecimiento del 19%, con un aumento de ventas de 8 millones de euros.

"Somos cerca de 12.000 socios y socias que podemos sentirnos profundamente orgullosos de ser la mayor fuerza de farmacéuticos comunitarios de España", ha declarado Pastor en su intervención ante la Asamblea General.