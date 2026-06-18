Sanidad adjudica todas las plazas MIR 2026 en la repesca: la gran mayoría son de Medicina de Familia

Los adjudicatarios deben contactar con su comisión de docencia y realizar un examen médico previo antes de tomar posesión entre el 29 y 30 de junio.

Medicina de Familia volvió a ser la especialidad con más plazas difíciles de cubrir, adjudicándose la última a un aspirante en Don Benito-Villanueva de la Serena.

En la repesca se ofertaron 441 plazas libres, principalmente en Medicina (312) y Enfermería (121), además de algunas en Farmacia, Física, Biología y Química.

Sanidad ha adjudicado todas las plazas MIR 2026 que quedaron vacantes tras el periodo ordinario, la mayoría en Medicina de Familia.

El procedimiento de adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE), entre las que se encuentra el MIR, ha terminado con éxito. El Ministerio de Sanidad ha adjudicado todas las plazas en la repesca de este jueves que quedaron desiertas tras el periodo ordinario y la gran mayoría son de Medicina de Familia.

En esta fase extraordinaria se han ofertado todas aquellas vacantes que quedaron libres por renuncias expresas o la no incorporación de aspirantes con plaza adjudicada.

De este modo, el Ministerio de Sanidad completa el proceso y "garantiza el máximo aprovechamiento de la oferta formativa acreditada en esta convocatoria", asegura en un comunicado.

En concreto, había 441 plazas sin cubrir. De estas, 433 se debían a la no incorporación de los aspirantes a dicho puesto y las 8 restantes a renuncias expresas presentadas entre el 5 y el 12 de junio.

Gran parte de la oferta era de Medicina (312) y Enfermería (121). También quedaron plazas desiertas en Farmacia (4), Física (2), Biología (1) y Química (1).

En concreto, en el caso del MIR, Medicina de Familia es la especialidad, donde cada año, hay una enorme dificultad para cubrir los puestos.

En esta convocatoria 240 plazas quedaron libres en el periodo ordinario. Cabe destacar que la última plaza adjudicada ha sido precisamente de Medicina Familiar para el aspirante 14.879 que realizará su residencia en el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena (Badajoz).



Le siguen con más plazas libres que se han adjudicado, en el ámbito de Enfermería, las especialidades de Salud Mental (37 plazas), Geriátrica (34) y Familiar y Comunitaria (31)

Tras el paso de la fase ordinaria, también quedaron vacantes en Enfermería del Trabajo (15), Medicina Preventiva y Salud Pública (13), Medicina del Trabajo (6), Interna (5) y Psiquiatría (5).

Adjudicación

Los aspirantes que no pudieron escoger plaza en su momento, estos 16,17 y 18 de junio han tenido la oportunidad de acceder al proceso de FSE.

El pasado martes, las personas interesadas tuvieron un plazo de 48 horas para presentar su solicitud exclusiva por correo. Y ha sido este jueves cuando se ha celebrado el acto de adjudicación de forma telemática.

Todas las personas adjudicatarias de plaza deberán contactar con su comisión de docencia el siguiente día hábil a dicha adjudicación para programar la realización del examen médico previo a la toma de posesión, con el fin de comprobar que no padecen enfermedad ni están afectadas por limitación física, psíquica, sensorial o funcional que sea incompatible con las actividades profesionales que el correspondiente programa formativo exige al residente.

Así, los futuros residentes deberán tomar posesión de su plaza en el centro o unidad docente correspondiente entre los días 29 y 30 de junio.

A estos efectos, se considerará el 30 de junio como fecha de inicio del periodo formativo.