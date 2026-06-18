Rovi se especializa en la fabricación de inyectables contra la obesidad: tiene más clientes además de Roche

La Junta de Accionistas aprobó un dividendo de 0,95 euros por acción, lo que supone el 35% del beneficio neto consolidado de 2025.

Rovi prevé que su negocio de fabricación a terceros duplique ventas y alcance los 700 millones de euros en 2030.

La compañía busca cerrar nuevos acuerdos en el área de obesidad y mantiene una estrategia de crecimiento orgánico, aunque permanece atenta a oportunidades de adquisición.

Rovi refuerza su especialización en la fabricación de inyectables contra la obesidad y trabaja con varios clientes, no solo Roche.

Hace menos de un año, Roche y Rovi anunciaron un acuerdo para la fabricación del nuevo medicamento que la suiza está desarrollando contra la obesidad y la diabetes. Pero Roche no es el único cliente de Rovi en el área de la obesidad.

"Cuando Roche viene a vernos es porque tenemos conocimiento en el campo de la obesidad. Trabajamos también para otros clientes en ese mismo área", ha confirmado Javier López-Belmonte, vicepresidente y director financiero de Rovi. Sin embargo, no ha desvelado los nombres por motivos de confidencialidad.

"Uno de los puntos fuertes de la estrategia de crecimiento del área de fabricación a terceros es que nos estamos convirtiendo en especialistas en este tipo de productos para la obesidad. Tenemos un buen nombre en el mercado y un gran expertise en inyectables", ha explicado durante un encuentro con EL ESPAÑOL-Invertia tras la Junta de Accionistas celebrada el 17 de junio.

Además, el laboratorio español trabaja en captar nuevos acuerdos dentro de esta área de gran crecimiento como es la obesidad. "Estamos intentando cerrar nuevos proyectos", ha confirmado López-Belmonte.

Acuerdos que impulsarán, aún más, su negocio de fabricación a terceros. Un negocio que estuvo a punto de vender en 2024. Sin embargo, la farmacéutica española descartó estos planes "dada la fortaleza, el buen desempeño actual y las perspectivas de este negocio", detalló en un comunicado.

Javier López-Belmonte, vicepresidente y director financiero de Rovi.

Actualmente, los planes siguen siendo no vender ningún área de negocio. Y, en lo que respecta a posibles compras, Javier López-Belmonte ha insistido en que el plan de Rovi "es de un crecimiento orgánico fuerte y cualquier compra es accesoria". Pero "estamos atentos a oportunidades en el mercado de activos que puedan tener un gran valor en nuestras manos".

Prueba de ello es la compra de una planta en Estados Unidos. "Estamos convencidos de que ha sido una operación fantástica que empuja más la estrategia de crecimiento global de convertirnos en un jugador referente en el área de inyectables a nivel mundial", ha añadido el directivo de Rovi.

Previsiones para 2026

El laboratorio español ha compartido en la Junta de Accionistas de este miércoles las previsiones de crecimiento para el 2026. "Esperamos crecer entre la banda baja y la banda media del primer dígito, básicamente entre un 0 y un 10%".

"Es un punto de inflexión, porque el año pasado tuvimos unos ingresos con un ligero decrecimiento y este año esperamos crecer de forma más material", ha explicado López-Belmonte.

A largo plazo, la compañía prevé alcanzar un crecimiento de sus ingresos operativos de entre 1,5 y 1,8 veces en 2030. Para ello, Rovi está invirtiendo para ampliar las capacidades de su negocio de fabricación a terceros.

En concreto, se espera que el impulso de los ingresos del grupo provenga principalmente de este negocio, el cual se prevé que duplique sus ventas hasta los 700 millones de euros en 2030.

Por otro lado, la Junta de Accionistas de Rovi ha aprobado la propuesta de distribución de un dividendo de 0,95 euros por acción, equivalente a un total de 49,1 millones de euros con cargo a los resultados del ejercicio de 2025. Esta cifra representa un reparto del 35% del beneficio neto consolidado de la farmacéutica.